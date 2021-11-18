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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب المصارعة يعسكر في شرم الشيخ استعدادا للبطولتين العربية وإبراهيم مصطفى

صدى البلد

عقد مجلس إدارة اتحاد المصارعة برئاسة اللواء عصام النوار رئيس الإتحاد أولي اجتماعاته عقب اعتماد نتائج الانتخابات الأخيرة ، وذلك لتشكيل لجان الاتحاد ، و الجهاز الفني والإداري لمنتخب مصر للمصارعة الحرة والرومانية 

 

وذلك استعداداً لبطولتي البطولة العرب للكبار وبطولة إبراهيم مصطفي الدولية للمصارعة المقرر انطلاقهما بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من ٢٤ حتي ٣٠ نوفمبر الجاري تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة .

الدكتور فرج عبد الرازق فرج مدرباً لفريق المصارعة الحرة 

من جانبه قال الدكتور محمود السيد سكرتير عام اتحاد المصارعة أن المجلس قرر تعيين الدكتور فرج عبد الرازق فرج مدرباً لفريق المصارعة الحرة ، والكابتن كمال عبده علي مدرباً لفريق المصارعة الرومانية ، والكابتن محمد رضا علي مديراً إدارياً للفريقين .


وعلي الفور قام كل جهاز فني باختيار تشكيل لاعبي المصارعة ( الحرة والرومانية ) نظراً لضيق الوقت ، للإستعداد للبطولتين ومن ثم الدخول في معسكر مغلق بمدينة شرم الشيخ حتي موعد إنطلاق فعاليات البطولتين .

منتخب المصارعة الرومانية


ويتكون منتخب المصارعة الرومانية للبطولتين العربية وإبراهيم مصطفى كل من اللاعبين : 
عبدالله محمد شعبان في وزن ٥٥ كجم ، أحمد فؤاد بغدوده في وزن ٦٠ كجم ، مصطفي حسن عبد العال ومحمد عصام ذكي في وزن ٦٣ كجم ، أبو حليمة محمد السيد في وزن ٦٧ كجم ، محمد إيهاب دهب  ومحمود محمد شوقي في وزن ٧٢ كجم ، عماد أشرف محمد في وزن ٧٧ كجم ، فارس محمد عبد الستار في وزن ٨٢ كجم ، محمد عبد ربه علي في وزن ٨٧ كجم ، محمد علي السيد جبر في وزن ٩٧ كجم ، محمد عبد العظيم عبد الستار في وزن ١٣٠ كجم .

منتخب المصارعة الحرة


بينما يتكون منتخب المصارعة الحرة من اللاعبين : 
جمال عبدالناصر حنفي وشهاب الدين إمام في وزن ٥٧ كجم ، يحيي محمد صلاح في وزن ٦١ كجم ، فتحي طارق في وزن ٦٥ كجم ، أسامة محمد فوزي في وزن ٧٠ كجم ، عمرو رضا رمضان وناصر سيد فارسي في وزن ٧٤ كجم ، سيف الدين شكري في وزن ٧٩ كجم ، خالد مسعود إسماعيل في وزن ٨٦ كجم ، حسام محمد الميرغني ومحمد مصطفى الشامي في وزن ٩٢ كجم ، مصطفى علي السيد جبر وأبو بكر السيد السيد في وزن ٩٧ كجم ، أحمد محمود السيد في وزن ١٢٥ كجم ، خالد عمر زكي في وزن ١٣٠ كجم .

 

و تجري الاستعدادات للبطولة العربية للمنتخبات وبطولة الأندية العربية وبطولة إبراهيم مصطفي للمصارعة على قدم وساق ، كما أن الاتحاد يعمل كخلية نحل من أجل إنجاح هذا الحدث الرياضي الكبير والخروج به بما يليق باسم وسمعة مصر والمصارعة المصرية .

 

علي الجانب الآخر وصل منتخب كوريا الجنوبية للمصارعة وتوجه إلي شرم الشيخ لإقامة معسكر مغلق حتي انطلاق فعاليات البطولتين ، وكان قد سبقه في الوصول لشرم الشيخ منتخبا الأردن والسعودية ، وتضم بعثة منتخب الأردن ١٥ فرداً من بينهم عشرة لاعبين برئاسة الكابتن صالح الزريقات عضو مجلس إدارة الاتحاد الأردني للمصارعة ، بينما تضم بعثة المنتخب السعودي ١٠ أفراد .
 

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المصارعه إتحاد المصارعة اللواء عصام النوار المصارعة الرومانية المصارعة الحرة منتخب كوريا الجنوبية

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