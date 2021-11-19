عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

احتاج لشخصين ليحملوها .. مفاجأة غير متوقعة من صديق العريس يوم الزفاف

صدى البلد

يسعى الأصدقاء أن يقوموا بتحضير المفاجآت والاحتفالات في حفلات الزفاف الخاصة بأصدقائهم لتتحول لذكريات لطيفة يستمتعون بتذكرها بعد سنوات من مضي ذلك الإحتفال . 


وفقا لما نشرته صحيفة " ساوث تشاينا"، فإن شاب صيني قرر أن يفاجئ صديقه و زوجته في حفل الزفاف بإحضاره حقيبه مغلقة بلغ وزنها 6  كيلوجرام احتاج لمساعدة اثنين من اصدقائه لحملوها خلفه و هو في طريقه للدخول لقاعة الاحتفال . 

txt

ملحقش يوصل بيته .. عريس وعروس في المستشفى عقب حفل الزفاف

txt

دماء على الفستان الأبيض .. عريس يضرب زوجته حتى الموت في ليلة الزفاف


و ذكرت الصحيفة أن الحقيبة كانت تحتوي على عملات معدنية و بلغ عدد العملات 9.999 عملة معدنية ، ما يعادل 1500 دولار . 


فاجئ صديق العريس الجميع بتلك الهدية المختلفة، و أثارت جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الإجتماعي في الصين بسبب إختيار العريس لتلك الهدية الجديدة و المبتكرة . 
جدير بالذكر أن الشاب أحضر 9.999 عملة معدنية، ويعتبر رقم 9 في الأساطير الصينية من المعبرة عن الحب. 
 

مفاجأة احتفالات حفلات الزفاف حقيبة قاعة الاحتفال

ترشيحاتنا

ياسر ريان: رمضان صبحي أفضل لاعب في مصر.. وأخطأ بالرحيل عن الأهلى

للحصول على الثواب كاملا في يوم الجمعة .. نصائح من دار الإفتاء

حسام غالي يوجه رسالة اعتذار لـ الخطيب ويكشف كواليس ترشحه في الانتخابات

جنبلاط يعلق على منع المغتربين من التصويت في لبنان

شوبير يفجر مفاجأة عن استبعاد كهربا من قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون

35 مليون دولار.. لوحة فنية لفريدا كاهلو تحطم الرقم القياسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شايفين الست في أوضة نومها من فتحة كوبري المشاة .. مناشدة عاجلة|شاهد

وزير قطاع الأعمال: دعم نقدي يصل إلى 50 ألف جنيه لمشتري السيارة الكهربائية

جلسة تصوير بـ الملابس الداخلية.. صاحب مصنع يحاول اغتصاب موديل في الجيزة

تعليق الدراسة بمدارس دمياط يومي السبت والأحد لحين تحسن الأحوال الجوية

العثور على تمثال فرعوني قديم يغير نظرة العالم للفراعنة ومصر

تحذير من الأرصاد للمواطنين: سقوط غزير من الأمطار خلال هذه الأيام

تقارير.. أرسنال يفسخ عقد محمد النني في يناير.. واللاعب يقترب من جالاتا سراي

مفاجأة.. صحيفة بريطانية تكشف حجم ثروة محمد صلاح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حشود ضخمة في حفل تامر حسني بدمياط .. ونجم الجيل: "عمري ما هنسى حبكم الكبير"

في ذكرى ميلاده .. ماذا قال أحمد زكي لـ محمد هنيدي في كواليس فيلم جمعهما؟

إحنا على الله وأعمل اللي يعجبني.. ردود أفعال مطربي المهرجانات على قرار منعهم من الغناء

مجدي يعقوب يشارك في حفل استقبال الأمير تشارلز|فيديو وصور

فيديو

فيديوجراف.. الفستان اتحرق.. مواقف صعبة في حياة منى زكي وأحمد حلمي

ليلى غالب تبهر لجنة تحكيم ذا فويس الألماني.. ورد فعل غير متوقع

تفاصيل زيارة الأمير تشارلز وقرينته كاميلا إلى مصر.. الزوجان الملكيان في الأزهر والأهرام بعد لقاء الرئيس السيسي .. دوق ويلز يجري حوارا عميقا مع الإمام الأكبر | فيديو وصور

أحمد حلمي و منى زكي يلتقطان الصور التذكارية أمام الأهرامات |فيديو

المزيد

ساحة رأي

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

د.علاء الشال يكتب: علّموا أولادكم حب مصر

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ