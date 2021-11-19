احتاج لشخصين ليحملوها .. مفاجأة غير متوقعة من صديق العريس يوم الزفاف

يسعى الأصدقاء أن يقوموا بتحضير المفاجآت والاحتفالات في حفلات الزفاف الخاصة بأصدقائهم لتتحول لذكريات لطيفة يستمتعون بتذكرها بعد سنوات من مضي ذلك الإحتفال .



وفقا لما نشرته صحيفة " ساوث تشاينا"، فإن شاب صيني قرر أن يفاجئ صديقه و زوجته في حفل الزفاف بإحضاره حقيبه مغلقة بلغ وزنها 6 كيلوجرام احتاج لمساعدة اثنين من اصدقائه لحملوها خلفه و هو في طريقه للدخول لقاعة الاحتفال .



و ذكرت الصحيفة أن الحقيبة كانت تحتوي على عملات معدنية و بلغ عدد العملات 9.999 عملة معدنية ، ما يعادل 1500 دولار .



فاجئ صديق العريس الجميع بتلك الهدية المختلفة، و أثارت جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الإجتماعي في الصين بسبب إختيار العريس لتلك الهدية الجديدة و المبتكرة .

جدير بالذكر أن الشاب أحضر 9.999 عملة معدنية، ويعتبر رقم 9 في الأساطير الصينية من المعبرة عن الحب.

