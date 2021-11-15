ملحقش يوصل بيته .. عريس وعروس في المستشفى عقب حفل الزفاف

تعد ليلة الزفاف هي أهم ليلة في العمر بالنسبة للعريس والعروس، وكل تفاصيل اليوم تظل ذكرى فيما بعد ولكن في حالة ذلك العريس تفاصيل يومه مؤلمة للغاية يسعى لمحوها من ذاكرته.

وفقا لما ورد في صحيفة “ ديلي ميل”، فإن عريسا يبلغ من العمر 28 عاما، وهو في طريقه إلى منزله عقب انتهاء حفل الزفاف أصيب هو والعروس بحادث أليم نقل على إثره إلى المستشفى.

و بحسب التقرير الطبي فإن العريس والعروس أصيبا بكدمات بالغة أثناء قيادة العريس لسيارة الزفاف، و لكن سيارته اصطدمت في سيارة أخرى من سيارات الزفاف تخص أحد أصدقائه.

أشارت التقارير المرورية إلى أن العريس كان يقود سيارة لامبورجيني، وكانت القيادة على سرعة قصوى في طريق غير ممهد، ففقد القدرة في التحكم بإطارات السيارة مما نتج عنه انقلابها.

جدير بالذكر أن التقرير الطبي للحالة أكد أن العروسين لن يتمكنا من الخروج في نفس الليلة، و عليهما البقاء في المستشفى لعدة أيام خاصة بعد إجراء العريس لجراحة في قدمه عقب إصابتها.