دماء على الفستان الأبيض .. عريس يضرب زوجته حتى الموت في ليلة الزفاف

تعتبر ليلة الزفاف من اجمل الليالي التي تنتظرها السيدات لأنها تكون البداية لقضاء مستقبلها مع شريك حياتها و تحقيق أحلامهما سويا، إلا أن أوكسانا كانت تحلم بالحياة الجميلة و المثالية و لكن الغيرة عكرت صفو حياتها و انتهى يوم زفافها بموتها .



وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ميل"، فإن عروس بالغة من العمر 33 عاما، لقيت مصرعها على يد زوجها في ليلة الزفاف بسبب شعوره بالغيرة الشديدة و التي نتج عنها ضربه لزوجته أمام الحاضرين في ليلة الزفاف حتى نزفت .



و بحسب ما نشرته الصحيفة، فإن الشابة تعرفت على زوجها في السجن، و كان متهما في أكثر من جريمة و لكنها صممت علىة الزواج منه عقب خروجه من السجن و أكدت أنها ستتمكن من إصلاح ما أفسده الزمن في مشاعره .



سارت الأمور في مجراها الطبيعي، حتى وصل كل منهما إلى يوم الزفاف، و لكن انتابت الزوج مشاعر الغيرة في الحفل، فقام بالتعدي بالضرب على زوجته باللكم و الصفع حتى نزفت .



جدير بالذكر ان أحد شهود العيان، أوضح أن الجميع غعادر قاعة الزفاف بمجرد ضرب الزوج لزوجته و تبقى عدد قليل من الحضور كان واحدا منهم، و راى المتهم حينما انتهى من ضرب الفتاه و ألقاها على الارض و غادر المكان على الفور