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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

دماء على الفستان الأبيض .. عريس يضرب زوجته حتى الموت في ليلة الزفاف

صدى البلد

تعتبر ليلة الزفاف من اجمل الليالي التي تنتظرها السيدات لأنها تكون البداية لقضاء مستقبلها مع شريك حياتها و تحقيق أحلامهما سويا، إلا أن أوكسانا كانت تحلم بالحياة  الجميلة و المثالية و لكن الغيرة عكرت صفو حياتها و انتهى يوم زفافها بموتها . 


وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ميل"، فإن عروس بالغة من العمر 33 عاما، لقيت مصرعها على يد زوجها في ليلة الزفاف بسبب شعوره بالغيرة الشديدة و التي نتج عنها ضربه لزوجته أمام الحاضرين في ليلة الزفاف حتى نزفت . 

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و بحسب ما نشرته الصحيفة، فإن الشابة تعرفت على زوجها في السجن، و كان متهما في أكثر من جريمة و لكنها صممت علىة الزواج منه عقب خروجه من السجن و أكدت أنها ستتمكن من إصلاح ما أفسده الزمن في مشاعره . 


سارت الأمور في مجراها الطبيعي، حتى وصل كل منهما إلى يوم الزفاف، و لكن انتابت الزوج مشاعر الغيرة في الحفل، فقام بالتعدي بالضرب على زوجته باللكم و الصفع حتى نزفت . 


جدير بالذكر ان أحد شهود العيان، أوضح أن الجميع  غعادر قاعة الزفاف بمجرد ضرب الزوج لزوجته و تبقى عدد قليل من الحضور كان واحدا منهم، و راى المتهم حينما انتهى من ضرب الفتاه و ألقاها على الارض و غادر المكان على الفور

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