محافظ الشرقية: نعمل في 242 مشروعا في وقت واحد ضمن حياة كريمة.. فيديو

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن هناك 194 مشروع يتم العمل عليهم في المرحلة الأولى بمبادرة حياة كريمة.

وأضاف "غراب"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "الإجمالي 607 مشروع بالمحافظة، ونعمل على 242 مشروع في نفس الوقت".



وأشار: "مركز الحسينية يمثل أكثر من ثلث مساحة محافظة الشرقية، بعدد قرى يبلغ 41 قرية جاري العمل فيهم".



وأوضح: "حجم المشروعات الذي يتم بمركز الحسينية غير مسبوق وتم اختيار المركز لأنه الأكثر احتياجا لجميع الخدمات، وكان به مشاكل للصرف الصحي والمياه".