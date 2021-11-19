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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التحدي..فيلم وثائقى يسرد المسيرة البطولية لـ الرئيس السيسي

صدى البلد

عرض الفيلم الوثائقى "التحدى.. شهادات بعيون الآخرين"، المذاع على قناة دى إم سى، تفاصيل عن نشأة   الرئيس عبد الفتاح السيسي وكفاحه في القوات المسلحة المصرية.

وأشار التقرير إلي أن  الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحي الجمالية في التاسع عشر من نوفمبر عام 1954 في عائلة اتسمت بالمحافظة والتدين.

وأوضح الفيلم أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحق بالكلية الحربية، وعقب تخرجه  تولى مجموعة من المناصب القيادية المختلفة  في القوات المسلحة المصرية . 

ونوه التقرير إلى أنه في عام 1987 ، حصل الرئيس السيسي على  ماجستير العلوم العسكرية ، ثم زمالة كلية الحرب العليا، من أكاديمية ناصر العسكرية  عام 2003 .


وأكد أنه في ظل مشوار عسكري  متعدد المحطات حصل الرئيس على زمالة كلية الحرب العليا الأمريكية عام 2006،  كما أوضح الفيلم أن الرئيس السيسي  شغل العديد من المناصب العسكرية قبل أن يتولى إدارة المخابرات الحربية  العسكرية . 

ولفت التقرير إلي أن الرئيس السيسي  حصل علي ماجستير العلوم العكسرية من كلية القادة والأركان البريطانية عام 1992.

وتناول  الفيلم  سرد تاريخ  المناصب التي شغلها الرئيس، حيث سلط  الضوء على يوم 12 أغسطس 2012، الذي  تولى فيه الرئيس السيسي، منصب القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع  والإنتاج الحربي . 

واستعرض التقرير إنجازات الرئيس السيسي وحديث العالم عما قدمه من إنجازات خلال الفترة الماضية.

ويبرز التقرير نجاحات الرئيس السيسي المختلفة، وذلك بشهادة رؤساء وزعماء الدول.

عبد الفتاح السيسي كلية القادة والأركان دى ام سى الفيلم الوثائقي القوات المسلحة المصرية

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