التحدي .. تعرف على ما قاله العاهل الأردني عن الرئيس السيسي

عرض الفيلم الوثائقى "التحدى.. شهادات بعيون الآخرين"، المذاع على قناة دى أم سى، تصريحات العاهل الأردني الملك عبد الله الثانى، التي يشيد فيها بالرئيس عبد الفتاح السيسى، موضحا أن الرئيس السيسي يستحق الأشادة لانه يواجه الكثير من التحديات.

ونوه العاهل الأردني، إلي أن التحديات التي على الرئيس السيسى أن يواجهها من أجل مساعدة بلاده غير معقولة، والشئ الرئيسى الذى يحاول القيام به هو إعادة الاستقرار إلى مصر، ونحن في حاجة إلى مصر وهى عماد الشرق الأوسط.

واستعرض التقرير إنجازات الرئيس السيسي وحديث العالم عما قدمه من إنجازات خلال الفترة الماضية.

ويبرز التقرير نجاحات الرئيس السيسي المختلفة، وذلك بشهادة رؤساء وزعماء الدول.