مواعيد مباريات اليوم الجمعة 19 - 11 - 2021 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 19 - 11 - 2021 العديد من المباريات المهمة في الدوري الاسباني والدوري الألماني والدوري المصري الممتاز بين الزمالك والاسماعيلي.
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
ليفانتي X أتلتيك بيلباو – الساعة 8:00 مساء
مواعيد مباريات الدوري الألماني
أوجسبورج X بايرن ميونخ – الساعة 9:30 مساء
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
موناكو X ليل – الساعة 10:00 مساء
مواعيد مباريات الدوري المصري
طلائع الجيش X غزل المحلة – الساعة 3:00 عصرا - on time sport 2
المصري البورسعيدي X بيراميدز – الساعة 3:00 عصرا - on time sport 1
الإسماعيلي X الزمالك – الساعة 5:30 مساء - on time sport 1
إنبي X سموحة – الساعة 5:30 مساء - on time sport 2
الأهلي X المقاولون العرب – الساعة 8:00 مساء - on time sport 1