مواعيد مباريات اليوم الجمعة 19 - 11 - 2021 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 19 - 11 - 2021 العديد من المباريات المهمة في الدوري الاسباني والدوري الألماني والدوري المصري الممتاز بين الزمالك والاسماعيلي.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني



ليفانتي X أتلتيك بيلباو – الساعة 8:00 مساء

مواعيد مباريات الدوري الألماني



أوجسبورج X بايرن ميونخ – الساعة 9:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي



موناكو X ليل – الساعة 10:00 مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري



طلائع الجيش X غزل المحلة – الساعة 3:00 عصرا - on time sport 2

المصري البورسعيدي X بيراميدز – الساعة 3:00 عصرا - on time sport 1

الإسماعيلي X الزمالك – الساعة 5:30 مساء - on time sport 1

إنبي X سموحة – الساعة 5:30 مساء - on time sport 2

الأهلي X المقاولون العرب – الساعة 8:00 مساء - on time sport 1