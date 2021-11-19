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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 19 - 11 - 2021 والقنوات الناقلة

صدى البلد

تنطلق اليوم الجمعة 19 - 11 - 2021 العديد من المباريات المهمة في الدوري الاسباني والدوري الألماني والدوري المصري الممتاز بين الزمالك والاسماعيلي.

 

مواعيد مباريات الدوري الإسباني  


ليفانتي X أتلتيك بيلباو – الساعة 8:00 مساء          

 

مواعيد مباريات الدوري الألماني


أوجسبورج X بايرن ميونخ – الساعة 9:30 مساء  

 

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي  


موناكو X ليل – الساعة 10:00 مساء

 

مواعيد مباريات الدوري المصري 


طلائع الجيش X غزل المحلة – الساعة 3:00 عصرا - on time sport 2        

المصري البورسعيدي X بيراميدز – الساعة 3:00 عصرا - on time sport 1

الإسماعيلي X الزمالك – الساعة 5:30 مساء - on time sport 1

إنبي X سموحة – الساعة 5:30 مساء - on time sport 2              

الأهلي X المقاولون العرب – الساعة 8:00 مساء -  on time sport 1

الدوري المصري الأهلى الزمالك المقاولون العرب الدوري الإسباني

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