بند في عقد أوباما مع الزمالك يثير الجدل قبل التجديد

كشف الإعلامي محمد شبانة أن مصدر داخل نادي الزمالك تحدث عن مفاجأة فيما يتعلق بعقد يوسف أوباما مع الفريق والذي قام بالتوقيع في يناير الماضي وجدد عقده مع النادي.



وتابع شبانة في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" على فضائية ETC: " حسب مصادر مطلعة في الزمالك، أوباما وضع بند في عقده بأنه حال جلب أي لاعب في مركزه أو تجديد التعاقد مع أي لاعب في مركزه يحصل أوباما على قيمة مالية أعلى منه.



وختم شبانة: "المصدر أشار إلى أن أوباما وضع هذا البند بالتحديد بسبب المفاوضات بين الزمالك وعبدالله السعيد ورفض أوباما فكرة منح السعيد راتب سنوي أعلى منه من الأساس.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي

يستعد الزمالك للقاء الإسماعيلي في الخامسة والنصف مساء غدا الجمعة بإستاد الإسماعيلية في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وحرص الجهاز الفني بنادي الزمالك على تخفيف الحمل التدريبي للاعبين، حتى لا يتعرضون للإرهاق قبل مباراة الغد، وتولى البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال الإشراف على التدريبات البدنية.

تشكيل الزمالك امام الإسماعيلي

ويخوض بنادي الزمالك المباراة امام الإسماعيلي بقائمة تضم كل من:-

حراسة المرمى : محمد أبو جبل، محمد عواد.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمود حمدي الونش، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة، محمد عبد الشافي.

خط الوسط : طارق حامد، إمام عاشور، محمود عبد العزيز، يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي، محمد أوناجم، مصطفى فتحي، أيمن حفني.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري، عمر السعيد.