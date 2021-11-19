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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بـ الأبيض والأسود.. نور اللبنانية تتألق في جلسة تصوير جديدة

الفنانة نور اللبنانية
الفنانة نور اللبنانية

نشرت الفنانة نور اللبنانية صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير لها بالأبيض والأسود، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

 

وظهرت نور في الصورة واقفة أمام مرآة كبيرة، مرتدية فستان كاب مكشوف الظهر، رافعة خصلات شعرها الي أعلي.

 

وعلقت نور علي الصورة كاتبة: “أجمل شئ يمكن ان ترتديه هو الثقة، أحصلوا علي عطلة أسبوع جميلة”.

 

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يُذكر أن آخر أعمال نور كان مسلسل "ضل راجل" والذي عرض في رمضان الماضي 2021.

 
وسلط مسلسل "ضل راجل" الضوء على "جلال"، الذي تنقلب حياته رأساً على عقب، بعد إصابة ابنته "شهد" بحادث، تكشف الأحداث أنه مدبر بهدف إجهاضها. وتقوم نور بدور الطبيبة "ملك" التي يقودها حسّها الإنساني إلى تقديم يد المساعدة لجلال للبحث عن حق ابنته والخروج من محنته.


"ضل راجل" بطولة ياسر جلال، ونور، ومحمود عبد المغني، ونرمين الفقي، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.

 

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