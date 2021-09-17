بحبك ووحشتينا أوى.. نور اللبنانية توجه رسالة عبر صدى البلد للنجمة عبلة كامل في عيد ميلادها

يصادف اليوم الجمعة ، عيد ميلاد النجمة عبلة كامل ، ووجهت النجمة اللبنانية نور ، رسالة عبر موقع صدى البلد للنجمة عبلة كامل في عيد ميلادها .

وقالت نور :" بقولها انتي فين أيه الغيبة دي.. سايبة فراغ كبير ، محتاجينك تكوني موجودة علشان نتعلم منك الكثير .. كفاية خفة دمك وصدقك في أفلامك".

أضافت نور :" أستاذة عبلة اشتغلت معاها ، واكتر حاجه كانت ملفته بالنسبة لي ، انها طبيعية وتتعامل بتلقائية شديدة .. مش بتحتاج تبذل مجهود في التمثيل علشان هي موهوبة و مريحة في التعامل ".

اختتمت نور :" أتمني ان أعمل معها مجددا .. وأرسل لها قبلة بمناسبة عيد ميلادها , وأقول لها بحبك ووحشتينا اوي".

وشاركت نور مع النجمة عبلة كامل في فيلم “ سيد العاطفي” والتي حققت خلاله نجاحا كبيرا ، حيث لم يجمعهما أعمال أخرى بعدها

يدور الفيلم حول أم سيد المرأة البسيطة التي تعمل سائق تاكسي لتواجه اعباء الحياة وفي نفس الوقت تعشق النادي الأهلي بجنون وترعى أبنها سيد الذي يواجه عدة مشكلات في الجامعة ومع شقيق والده المتوفي وتحاول أم سيد واصدقائها رفع الظلم الواقع على الأبن في إطار كوميدي غنائي

بداية عبلة كامل :

بدأت عبلة كامل، حياتها الفنية، حينما شاهدها المخرج يوسف شاهين حيث رشحها للاشتراك في فيلم (وداعا بونابرت) عام 1985 ثم شاركت في فيلم (الطوفان) للمخرج بشير الديك ثم مع محمد صبحي، حيث رشحها معه في مسرحية (وجهة نظر) والتي أثبتت من خلالها تفوقا وتألقا كبيرا فقد جسدت دور الفتاة (الكفيفة) وبرعت في تجسيد الدور بما يحمله من تركيز في نظرة عينيها.

زواجها الأول :

تزوجت عبلة كامل، في أول حياتها الفنية من المخرج أحمد كمال وأنجبت ابنتين توأم هن زينب وفاطمة عام 1986ثم انفصلت عنه في هدوء ثم تزوجت من الفنان محمود الجندي ولم تستمر زيجتهما طويلا لينفصلا في هدوء أيضا.

سبب انفصالها عن محمود الجندي:

وصرح الفنان الراحل محمود الجندى فى آخر حواراته التليفزيونية بأن سبب انفصاله عن الفنانة عبلة كامل، هو رفضه لكونه «زوج الست»، موضحا أن الأعمال التى كانت تعرض عليه فى هذه الفترة كانت مجاملة لها وليس لفنه وأن رجولته كانت لا تسمح له بهذا الشعور.

يذكر أن الفنان الراحل محمود الجندى، تزوج من الفنانة عبلة كامل فى أكتوبر 2003، بعد أن جمعهما فيلم «الطوفان» وانفصلا بعد عامين من الزواج.