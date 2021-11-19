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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السفير الهندي بمصر: نيودلهي تقوم بتطعيم 100 مليون مواطن خلال أسبوعين

أجيت جوبتيه، السفير
أجيت جوبتيه، السفير الهندي بالقاهرة

قال أجيت جوبتيه، السفير الهندي بالقاهرة، إن الهند استطاعت خلال فترة قصيرة تطعيم ما يقرب من مليار و130 مليون مواطن باللقاح كورونا، متابعا: الهند تعد من أكبر الدول المصنعة للقاح، فنحن نقوم بإنتاج ما يقارب من 50 أو 60% من لقاحات العالم.


وأضاف  “أجيت جوبتيه، السفير الهندي بالقاهرة” خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد” فور انتشار الجائحة تأكدنا أن الحل الوحيد للقضاء على الجائحة هي اللقاحات ولذلك قررنا إنتاج لقاح أسترازينيكا على الفور داخل الهند، مسترسلا: في ديسمبر الماضي نجحنا في تخزين ما يقرب من 40 أو 50 مليون جرعة لقاح.


وأردف: الدولة الهندية بدأت فى تطعيم العاملين بالقطاع الطبي والمستشفيات أولا، ومن ثم العاملين بقطاع النظافة، مشيرا إلى أن الدولة وضعت أولويات للحصول على لقاح كورونا مثل باقي الدول.


وأوضح أن الدولة بدأت في تطعيم من هم فوق الـ 18 عاما، متابعا: الهند تقوم بتطعيم مايقارب من 5 و7 مليون شخص يوميا، كما أننا قمنا بتطعيم ما يقارب من 25 مليون شخص في ذكرى ميلاد رئيس الوزراء.


وأشار إلى أن الهند تقوم بتطعيم 100 مليون مواطن خلال أسبوعين، بنهاية العام الحالي ستصل نسبة الملقحين في الهند إلى 40%.


وتابع: سننتهي من تطعيم كافة الراشدين بنهاية العام الحالي، مشيرا إلى أن الهند قامت بتطوير لقاحات هندية خاصة لفيروس كورونا.

 

السفير الهندي أجيت جوبتيه لقاح كورونا الهند أسترازينيكا اخبار التوك شو

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