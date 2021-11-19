قصة غريبة.. جندي سابق ظل 40 عامًا دون نوم.. فيديو

عرضت الإعلامية قصواء الخلالي، قصة مثيرة للجدل عن رجل قضى عمره على مدار 40 عامًا دون أن ينام.

وأضافت "قصواء الخلالي" خلال تقديم برنامجها "المساء مع قصواء" المذاع على فضائية “cbc”، إن هذا الرجل خلال مشاركته في الحرب العالمية الأولي أصابته رصاصة في رأسه واستقرت في الجمجة ولكنه لم يتوفي بسببها، وبعد فحصه من قبل الأطباء وجدوا أن الرصاصة أصابت الفص الأمامي من المخ وهو المسؤول عن النوم.

وتابعت أن هذا الشخص أصبح غير قادر على النوم وحصل عنده خلل و"مخه مبقاش قادر ينام واعتاد السهر"، وتنبأ له الناس أنه سيتوفي قريبا.

وأشارت إلى أنه نجح في الالتحاق بوظيفة وكان يعمل بها ليل نهار لتحقيق أكبر قدر ممكن من المال، ومكث 40 سنة دون نوم بعد تلك الواقعة حتى توفى في بداية الخمسينيات.