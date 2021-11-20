كل ما تريد معرفته عن الساعات المعتمدة بالجامعات المصرية

يتساءل عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن نظام الساعات المعتمدة وتعديل المادة 79 من قانون تنظيم الجامعات، التي تم الإعلان عن موافقة مجلس الوزارء والمجلس الأعلى للجامعات عنها، والبدء في تشكيل اللجان المختلفة بالقطاعات العلمية بهدف تعديل لوائح الكليات، حيث أكد عدد من رؤساء الجامعات أن النظام هو توجه عالمي يهدف إلى الريادة واستكمال مشروعات تطوير التعليم الجامعي وفقاً للتوجهات الرئاسية.

وبدأت الجامعات، مع بداية العام الدراسي الحالي، 2021 - 2022، العمل بنظام الساعات المعتمدة، كنظام دراسي، جديد، بعد موافقة مجلس الوزراء، على تعدييل المادة 79 من قانون تنظيم الجامعات والخاصة بتعديل لوائح الكليات ونظم الامتحانات.

الساعات المعتمدة بالجامعات 2021-2022

تعديل المادة 79 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والخاصة بنظام الدراسة وعدد سنوات الدراسة ومتطلبات التخرج، كذلك النظر في الدراسة والامتحانات وشئون الطلاب وشئون الدراسات العليا، والتي تنص على أن تكون الدراسة على أساس السنة الكاملة، ويجوز أن تكون الدراسة على أساس نظام المراحل أو الفصلين الدراسيين أو نظام الساعات المعتمدة، على أنه بالنسبة للدراسة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة تمنح الدرجة العلمية متى استوفى الطالب متطلبات الحصول عليها وفقا لما تحدده اللوائح الداخلية للكليات.

وتنص التعديلات الخاصة بنظام الساعات المعتمدة، على أن تكون الدراسة على أساس السنة الكاملة، ويجوز أن تكون الدراسة على أساس نظام المراحل أو الفصلين الدراسيين أو نظام الساعات المعتمدة، كذلك الدراسة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة تمنح الدرجة العلمية متى استوفى الطالب متطلبات الحصول عليها وفقا لما تحدده اللوائح الداخلية للكليات.

تتيح الدراسة بنظام الساعات المعتمدة في بعض الكليات بـ3 فصول دراسية في السنة الواحدة وهى: "الفصل الدراسي الأول وهو "الخريف" وتكون مدة الدراسة فيه 14-16 أسبوعا، والفصل الدراسي الثاني وهو "الربيع" مدة الدراسة فيه 14-16 أسبوعا، بالإضافة إلى فصل دراسي صيفي وهو "اختياري" ومدة الدراسة فيه ٨ أسابيع).

ينطبق نظام الساعات المعتمدة، على طلاب الفرقة الأولى، بالكليات بالعام الجامعي الجديد، وذلك للكليات التى انتهت من تعديل لوائحها وفقا للتعديلات الجديدة، ثم البدء في بتسجيل عدد ساعات لكل فصل دراسى، على أن يكون هناك حد أقصى وحد أدنى، مع وجود فصل دراسى صيفى يمكن للطالب من خلاله زيادة الساعات المكتسبة له.

وأكد المجلس الأعلى للجامعات، أن التعديلان جاءت لتواكب تطور نظم التعليم العالي من حيث نظم الدراسة من جانب والمدة الزمنية المحددة للتخرج للطلاب في أووربا أو كما يعرف بنظام بولنيا، وحرص المجلس على تطبيق نظام الساعات المعتمدة بصورة تواكب النظم العالمية للتعليم وتمكين الطالب المتفوق من التخرج المبكر متى استوفى العبء الدراسى المطلوب فى بعض التخصصات التى تتيح إمكانية ذلك.

لجنة الدراسات الإعلامية، بالمجلس الأعلى للجامعات، أشارت إلى إمكانية تخريج الطلاب متى استوفى متطلبات التخرج قبل مرور 4 سنوات دراسية على التحاقه بالكليات وتوصية لجنة الدراسات الطب البشرى بأن يكون عدد سنوات الدراسة 5 سنوات دراسية إضافة إلى عامين للتدريب الإكلينيكى وتوصية لجنة قطاع دراسات طب الفم والأسنان بأن يكون عدد سنوات الدراسة خمس سنوات إضافة إلى سنة امتياز وخمس سنوات دراسية وسنة تدريب لكل من الصيدلة والطب البيطرى وتوصية قطاع الدراسات الزراعية بإمكانية تخرج الطالب بعد اجتياز ثلاث سنوات ونصف متى استوفى متطلبات التخرج.

تطبيق الساعات المعتمدة بالجامعات 2021-2022

كما أوصت لجنة الدراسات الهندسية، بالمجلس الأعلى للجامعات، أن يكون متطلب التخرج لطالب الهندسة اجتياز من 144 إلى 165 ساعة معتمدة وتوصية لجنة التمريض بأن يكون عدد ساعات الراسة المعتمدة من 140 إلى 150 ساعة بحد أدنى 4 سنوات دراسية وتوصية لجنة قطاع العلاج الطبيعى بأن يكون عدد سنوات الدراسة 5 سنوات إضافة إلى عام للتدريب وتوصية لجنة قطاع التعليم التكنولوجى بأن يكون الحد الأدنى للحصول على البكالوريوس 128 ساعة معتمدة وتوصية لجنة قطاع الدراسات الأثرية بضرورة أن يستوفى الطالب 144 ساعة معتمدة وتكون عدد سنوات الدراسة حسب مستوى الطالب وقدرته على استيفاء جميع متطلبات التخرج فيما لم تقدم باقى القطاعات العلمية ملاحظات لتغيير الوضع القائم.