التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول بين الأهلي والمقاولون العرب

انتهت أحداث شوط المباراة الأول بين الأهلي والمقاولون العرب بالتعادل السلبي، في اللقاء المقام على ملعب استاد السلام الدولي "الأهلي وي" ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

ووصل الأهلي مرتين لمرمى المقاولون العرب في أول 5 دقائق من المباراة، عن طريق تسديدتان الأولى من برسي تاو والثانية من أليو ديانج ولكن مرا بسلام على مرمى أبو السعود حارس ذئاب الجبل.

وأهدر محمد شريف فرصة هدف مؤكدة في الدقيقة 10 من عمر المباراة، بعد تمريرة من عمرو السولية منحت شريف انفراداً بحارس مرمى المقاولون العرب.

ولم يكتفي المقاولون العرب بالدفاع وحاول صناعة هجمة منظمة على مرمى الأهلي في الدقيقة 12 من عمر المباراة تسببت في تلقي أيمن أشرف بطاقة صفراء بسبب تدخله القوي.

وحصل المقاولون العرب على ركلة حرة من منطقة خطرة تم تمريرها متقنة داخل منطقة الجزاء وسجلها لاعب المقاولون العرب في شباك الشناوي، ولكن ألغى حكم المباراة الهدف ولم تتغير النتيجة.

وحرم القائم الأيسر أكرم توفيق لاعب الأهلي من تسجيل الهدف الأول له في المقاولون، بعد مراوغة رائعة من أكرم لدفاع المقاولون العرب وتسديد كرة رائعة ارتطمت بالقائم ومرت بسلام على ذئاب الجبل.

واصطدم أيمن أشرف لاعب الأهلي بلويس إدوارد لاعب المقاولون العرب في كرة كانت بداية لهجمة من ذئاب الجبل على مرمى الأهلي في الدقيقة 33، وسقط الثنائي ولم تكتمل الهجمة واستدعى حكم المباراة الجهاز الطبي لعلاج اللاعبين.

وأنقذ أبو السعود حارس مرمى المقاولون العرب مرماه من رأسية حمدي فتحي الذي ارتقى عالياً داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة على مرمى ذئاب الجبل ولكن تألق الحارس ومنع دخولها المرمى في الدقيقة 45.

وتعرض أكرم توفيق لاعب الأهلي لإصابة قوية بعد تدخل قوي من مدافع المقاولون العرب في الوقت المحتسب بدل من ضائع، واستدعى الجهاز الطبي لعلاج اللاعب داخل أرضية الملعب وتم علاجه واستكمل الشوط الأول لنهايته.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، أكرم توفيق.

خط الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، عمرو السولية، بيرسي تاو، محمد مجدي أفشة.

الهجوم: محمد شريف.



وجاء تشكيل المقاولون العرب كالتالي:

حارس: محمود أبو السعود.

الدفاع: باسم علي – محمد سمير – فاروقا نور الدين - أحمد عبد العزيز "زيزو".

الوسط: عبد الرحمن خالد "جبنة" - عبد الله ياسين.

أمامهما: محمد حمدي زكي – أحمد مجدي – لويس إدوارد.

الهجوم: عمر بسام.