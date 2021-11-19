عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول بين الأهلي والمقاولون العرب

اكرم توفيق
اكرم توفيق

انتهت أحداث شوط المباراة الأول بين الأهلي والمقاولون العرب بالتعادل السلبي، في اللقاء المقام على ملعب استاد السلام الدولي "الأهلي وي" ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

 

ووصل الأهلي مرتين لمرمى المقاولون العرب في أول 5 دقائق من المباراة، عن طريق تسديدتان الأولى من برسي تاو والثانية من أليو ديانج ولكن مرا بسلام على مرمى أبو السعود حارس ذئاب الجبل.

 

وأهدر محمد شريف فرصة هدف مؤكدة في الدقيقة 10 من عمر المباراة، بعد تمريرة من عمرو السولية منحت شريف انفراداً بحارس مرمى المقاولون العرب.

 

ولم يكتفي المقاولون العرب بالدفاع وحاول صناعة هجمة منظمة على مرمى الأهلي في الدقيقة 12 من عمر المباراة تسببت في تلقي أيمن أشرف بطاقة صفراء بسبب تدخله القوي.

 

وحصل المقاولون العرب على ركلة حرة من منطقة خطرة تم تمريرها متقنة داخل منطقة الجزاء وسجلها لاعب المقاولون العرب في شباك الشناوي، ولكن ألغى حكم المباراة الهدف ولم تتغير النتيجة.

 

وحرم القائم الأيسر أكرم توفيق لاعب الأهلي من تسجيل الهدف الأول له في المقاولون، بعد مراوغة رائعة من أكرم لدفاع المقاولون العرب وتسديد كرة رائعة ارتطمت بالقائم ومرت بسلام على ذئاب الجبل.

txt

30 دقيقة.. القائم يحرم الأهلي من هدف التقدم على المقاولون

txt

بث مباشر .. مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري

واصطدم أيمن أشرف لاعب الأهلي بلويس إدوارد لاعب المقاولون العرب في كرة كانت بداية لهجمة من ذئاب الجبل على مرمى الأهلي في الدقيقة 33، وسقط الثنائي ولم تكتمل الهجمة واستدعى حكم المباراة الجهاز الطبي لعلاج اللاعبين.

 

وأنقذ أبو السعود حارس مرمى المقاولون العرب مرماه من رأسية حمدي فتحي الذي ارتقى عالياً داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة على مرمى ذئاب الجبل ولكن تألق الحارس ومنع دخولها المرمى في الدقيقة 45.

 

وتعرض أكرم توفيق لاعب الأهلي لإصابة قوية بعد تدخل قوي من مدافع المقاولون العرب في الوقت المحتسب بدل من ضائع، واستدعى الجهاز الطبي لعلاج اللاعب داخل أرضية الملعب وتم علاجه واستكمل الشوط الأول لنهايته.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، أكرم توفيق.

خط الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، عمرو السولية، بيرسي تاو، محمد مجدي أفشة.

الهجوم: محمد شريف.

 


وجاء تشكيل المقاولون العرب كالتالي:

حارس: محمود أبو السعود.

الدفاع: باسم علي – محمد سمير – فاروقا نور الدين - أحمد عبد العزيز "زيزو".

الوسط: عبد الرحمن خالد "جبنة" - عبد الله ياسين.

أمامهما: محمد حمدي زكي – أحمد مجدي – لويس إدوارد.

الهجوم: عمر بسام.

 

الأهلى المقاولون العرب الدوري الممتاز الشوط الأول مرمي الأهلي

ترشيحاتنا

بعد 15 عامًا في دفة القيادة.. إقالة أوسكار تاباريز من تدريب أوروجواي

السفير البريطاني بالقاهرة: شكرا للمصريين على الترحيب الحار بزيارة الأمير تشارلز

صدى البلد يكرم الفنانة سميرة محسن .. صور

أمجد الوكيل: تقدم الطاقة النووية يعكس مدى الاستقرار السياسي للدولة.. فيديو

مأساة أسرة في كرداسة.. أطفال يتناولون اللحوم "نية" ويتعرضون لحالات تنمر لا تنتهي

دراسة: ارتفاع حالات المصابين باضطرابات الأكل خلال جائحة كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد: سقوط أمطار على هذه المناطق بعد قليل.. فيديو

هاني شاكر يهاجم حسن شاكوش وعمر كمال: "حسبي الله ونعم الوكيل فيكم"

رجعت البيت لقيته مع أمي.. شاب يمزق جسد عامل في أوسيم

الطقس السيئ يبدأ ظهر السبت|تعطيل الدراسة بالمحافظات الشمالية وهذا موقف القاهرة والجيزة

القصة الكاملة .. شاهد "البوست" المتسبب في انتشار شائعة وفاة وزير التعليم

التنمية المحلية: تعطيل الدراسة في ٧ محافظات لحين توقف سقوط الأمطار

بث مباشر .. مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري

خلال ٧ سنوات| كيف أصبح الجيش المصري في عهد الرئيس السيسي ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف يتم الاحتفال باليوم العالمي للمرحاض وما علاقته بالاغتصاب؟

أزمات وخناقات في حياة باسم سمرة.. ماذا حدث داخل الكباريه؟

آلاف الإيرانيين يتظاهرون في أصفهان احتجاجا على جفاف نهر.. صور

حشود ضخمة في حفل تامر حسني بدمياط .. ونجم الجيل: "عمري ما هنسى حبكم الكبير"

فيديو

فيديو جراف.. وزير التعليم : خبر موتي شائعة.. والوزارة تستعد لمواجهة الطقس السئ

فيديو جراف.. 350 مليون مستخدم.. حجب لعبة فورتنايت Fortnite

هاني شاكر في مرمى النقد.. ساويرس وآخرون هاجموه وهؤلاء تحدوه

حرب باردة قبل انتخابات الزمالك .. هل يعود مرتضى منصور ومجلسه للنادي

المزيد

ساحة رأي

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

د.علاء الشال يكتب: علّموا أولادكم حب مصر

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عندي أمل

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ