شريف وأفشة وتاو يقودون تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب في الدوري

أعلن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه لمباراة المقاولون العرب، في الجولة الرابعة، من بطولة الدوري الممتاز، التي تقام مساء اليوم الجمعة، على استاد الأهلي WE السلام.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، أكرم توفيق.

خط الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، عمرو السولية، بيرسي تاو، محمد مجدي أفشة.

الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

علي لطفي، عمار حمدي، أحمد عبد القادر، محمد هاني، لويس ميكيسوني، حسين الشحات، وليد سليمان، حسام حسن، ياسر إبراهيم.