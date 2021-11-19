عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

أوروبا في قبضة كورونا من جديد.. موجة رابعة في ألمانيا وخامسة بـ فرنسا.. النمسا تعود إلى إغلاق صارم وبلجيكا تفرض قيودا مشددة.. والقارة العجوز مقبلة على شتاء قاس

انتشار فيروس كورونا
انتشار فيروس كورونا

مع اقتراب فصل الشتاء، تسجل دول أوروبية ارتفاعات ملحوظة ومقلقة في معدلات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا، رغم قطعها أشواطًا معقولة في إنجاز تلقيح سكانها.

وأعلنت السلطات الصحية الألمانية، أمس الخميس، فرض قيود صارمة على غير الملقحين ضد فيروس كورونا في كامل البلاد بعد أن كانت مقتصرة على المناطق المتضررة، في خطوة تسعى إلى الحد بصورة جذرية من حياتهم الاجتماعية "لوقف الارتفاع الهائل" في الإصابات الجديدة ورفع الضغط عن المستشفيات.

مأساوية.. ميركل تحذر من خطورة موجة كورونا الرابعة

وبحسب قناة "فرانس 24"، تشهد ألمانيا موجة رابعة شديدة الشراسة وصفتها المستشارة أنجيلا ميركل بـ "المأساوية للغاية". وأوضحت ميركل بعد اجتماع أزمة مع رؤساء الحكومات الإقليميين: "نحتاج سريعا إلى وقف الارتفاع الهائل" في الإصابات الجديدة وخفض نسبة إشغال أسرّة العناية المركزة.

عُقد الاجتماع في وقت قفز عدد الإصابات الجديدة إلى 65371 في غضون 24 ساعة، وفق بيانات معهد روبرت كوخ للرصد الصحي، وهو رقم لم تشهد له البلاد مثيلا منذ بداية الجائحة.

الموجة الخامسة تتوحش.. الصحة العالمية تحذر من زيادة وفيات كورونا في أوروبا

وكالة الأدوية الأوروبية تجيز حبوبا من ميرك لعلاج كورونا

ويسعى المسؤولون أن يحدوا بشكل جذري من الحياة الاجتماعية لغير الملقحين. والتدابير التي تستهدف غير الملقحين سارية المفعول أصلاً في المناطق المتضررة لكنها سوف تمتد من الآن فصاعدا لتشمل كامل البلاد.

من ناحية أخرى، ستبقى المدارس مفتوحة، لكنّ التلاميذ سيخضعون لاختبارات منتظمة. كما قرر المسؤولون عودة السكان بشكل مكثف إلى العمل عن بُعد حيثما كان ذلك ممكنًا والالتزام بإبراز تصريح صحي في وسائل النقل وفي مكان العمل.

وفي مؤشر إلى الوضع الصحي الطارئ في البلاد، قرر المسؤولون إلزامية التطعيم ضد كوفيد-19 لموظفي المستشفيات ودور المسنين، وهو أمر رفضته حكومة ميركل حتى وقت قريب. لكنّ الجدول الزمني لتطبيق هذا الإجراء لا يزال غير واضح.

وشدد المسؤولون الألمان على أن "التطعيم يُمثّل سبيل الخروج من الوباء"، حاثين جميع من لم يتخذوا قرارهم بعد، على إظهار "التضامن" والقيام بهذه الخطوة.

فرنسا تتجنب الإغلاق رغم تزايد الإصابات

وسجلت فرنسا أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا الأربعاء وذلك للمرة الأولى منذ 25 أغسطس مع تسارع الموجة الخامسة للجائحة.

وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية تسجيل 20294 إصابة جديدة بكوفيد-19 ليرتفع العدد الإجمالي للحالات إلى 7.33 مليون.

وقال جابرييل أتال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية إن البلاد تشهد موجة خامسة من جائحة كوفيد-19، لكن فرض المزيد من الإجراءات الإضافية للحد من تفشي المرض غير مطروح على جدول الأعمال في الوقت الراهن.

وقال للصحفيين بعد اجتماع للحكومة "الجائحة تنتشر في كل مكان. لكننا نتكيف على نحو أفضل من ذي قبل بفضل اللقاحات وجواز المرور الصحي".

تشديد القيود في بلجيكا

من جهة أخرى، وسعت بلجيكا استخدام الكمامات والعمل الإلزامي عن بعد يوم الأربعاء، في محاولة لاحتواء موجة جديدة من حالات الإصابة بكوفيد-19.

وقال رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو إن "إشارات الإنذار تومض باللون الأحمر". وأضاف أن الاستخدام الإلزامي للكمامات في الأماكن المزدحمة سيشمل الآن من يبلغون 10 أعوام أو أكثر، وأن العمل عن بعد سيكون إلزاميا لمدة 4 أيام من أسبوع عمل من 5 أيام حتى 12 ديسمبر.

إيطاليا.. الإصابات تتضاعف في أقل من أسبوعين

وفي إيطاليا حيث تضاعف عدد الإصابات اليومية في أقل من أسبوعين ليزيد الأربعاء عن 10 آلاف للمرة الأولى منذ شهر مايو الماضي، قال المفوّض الحكومي المكلّف إدارة الطوارئ الصحية، فرنشيسكو فيليولو، إن الفيروس خسر كثيراً من قدرته على الفتك بفضل اللقاحات، لكنه ما زال يتمتع بقدرة على الانتشار، تتضاعف مع التراخي في تدابير الوقاية والقيود الاجتماعية.

وكان وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا ذكّر أن هذا العدد من الإصابات سجّلته إيطاليا في الربيع الماضي عندما كان الوباء في مرحلة الانحسار، بينما هو اليوم في الاتجاه المعاكس وبوتيرة أسرع رغم التغطية اللقاحية التي بلغت 84 في المائة من السكان البالغين.

أوروبا على بعد خطوات من شتاء قاس

"الوباء يدقّ مجدداً على الأبواب، والسلاح الوحيد المتوفّر إلى الآن لصدّه هي اللقاحات". بهذه العبارات وصفت المفوّضة الأوروبية للشؤون الصحية ستيلّا كيرياكيديس، أمس، المشهد الوبائي الذي يتفاقم في أوروبا منذ أيام، بوتيرة أعادت إلى الأذهان السيناريو المأساوي الذي عاشته بلدان الاتحاد الأوروبي خلال ربيع العام الماضي في بداية الجائحة.

واعتبر هانز كلوجه، مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في أوروبا، أن القارة تواجه «شتاء قاسياً». وقال إن «حالة الطوارئ الصحية العامة لم تنتهِ بعد، والارتفاع الحالي للحالات في معظم بلدان المنطقة، الناجم عن مزيج من تغطية لقاحية غير كافية، وتخفيف التدابير الوقائية، وانتشار متحوّر (دلتا) الأكثر قابلية للانتقال، يظهر أننا نواجه شتاء قاسياً».

اوروبا كورونا المانيا فرنسا الصحة الشتاء

موضوعات متعلقة

وزيرة الثقافة: نسعى لخلق مسار تنويري لتطوير الوعي المجتمعي ضمن «حياة كريمة».. وافتتاح دار الأوبرا بالعاصمة الإدارية يمثل استكمال للمسيرة

فرصة ثمينة للثور .. خبير يكشف عن توقعات الأبراج لشهر سبتمبر

حكم صلاة الظهر خلف إمام يصلي العصر .. الإفتاء تجيب

البحرين توجه انتقادا لاذعا لبريطانيا بعد التدخل في شئونها

د. محمد يونس عبد الحليم يكتب: تخطيط الصناعات الصغيرة في الدول النامية

تسليم 100 عقد عمل لذوي الهمم .. 500 بوليصة تأمين للعمالة غير المنتظمة ..ماكينات خياطة وشنط عدة لخريجي التدريب المهني ..1931 فرصة عمل للشباب .. تحصيل 7.6 مليون جنيه مستحقات عمالية

هل صلاة أربع ركعات بعد العشاء تعدل قيام ليلة القدر

ماذا يحدث فى أفغانستان

ترشيحاتنا

الباز عن وقف الموسيقيين لـ مؤدي المهرجانات: هاني شاكر منع تنظيما من العصابات

خالد سرحان: شخصية رفعت الدهبي بـ "اللي مالوش كبير" تعبتني.. فيديو

كامالا هاريس.. حكاية امرأة تولت رئاسة أمريكا ساعة وربع .. ماذا فعلت ؟

شكري يطرح ملف سد النهضة في اجتماع أثينا: موقف مصر ثابت بشأن أمنها المائي

لم نحضر الفرح.. شقيق بيج رامي يؤكد صحة زواج بطل مستر أولمبيا

بايرن ميونخ يتأخر أمام أوجسبورج بهدفين لهدف في الدوري الألماني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد: سقوط أمطار على هذه المناطق بعد قليل.. فيديو

تحذير جديد عن حالة الطقس من الأرصاد.. ونصيحة للمواطنين للتعامل مع حدته

هاني شاكر يهاجم حسن شاكوش وعمر كمال: "حسبي الله ونعم الوكيل فيكم"

الطقس السيئ يبدأ ظهر السبت|تعطيل الدراسة بالمحافظات الشمالية وهذا موقف القاهرة والجيزة

رجعت البيت لقيته مع أمي.. شاب يمزق جسد عامل في أوسيم

لم نحضر الفرح.. شقيق بيج رامي يؤكد صحة زواج بطل مستر أولمبيا

التنمية المحلية: تعطيل الدراسة في ٧ محافظات لحين توقف سقوط الأمطار

القصة الكاملة .. شاهد "البوست" المتسبب في انتشار شائعة وفاة وزير التعليم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدى البلد يكرم الفنانة سميرة محسن .. صور

مأساة أسرة في كرداسة.. أطفال يتناولون اللحوم "نية" ويتعرضون لحالات تنمر لا تنتهي

كيف يتم الاحتفال باليوم العالمي للمرحاض وما علاقته بالاغتصاب؟

أزمات وخناقات في حياة باسم سمرة.. ماذا حدث داخل الكباريه؟

فيديو

فيديو جراف.. وزير التعليم : خبر موتي شائعة.. والوزارة تستعد لمواجهة الطقس السئ

فيديو جراف.. 350 مليون مستخدم.. حجب لعبة فورتنايت Fortnite

هاني شاكر في مرمى النقد.. ساويرس وآخرون هاجموه وهؤلاء تحدوه

حرب باردة قبل انتخابات الزمالك .. هل يعود مرتضى منصور ومجلسه للنادي

المزيد

ساحة رأي

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

د.علاء الشال يكتب: علّموا أولادكم حب مصر

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عندي أمل

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ