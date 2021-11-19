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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم يكشف حقيقة تخفيف منهج رابعة ابتدائي

وزير التعليم
وزير التعليم

نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كل ما يقال عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن صدور قرار بـ تخفيف مناهج رابعة ابتدائي .

وقال وزير التربية والتعليم، عبر جروب ائتلاف معلمي الدقهلية، على تطبيق واتس آب: كل ما يقال في هذا الشأن شائعات. 

وكانت حالة من الارتباك أصابت وسائل التواصل الاجتماعي؛ بعد أن انتشرت شائعة وفاة وزير التعليم، بسبب منشور كتبه شخص يدعى: حاتم أبو النور، على فيسبوك، تحت عنوان خبر عاجل: انقلاب موكب الدكتور طارق شوقي وأنباء عن وفاته.

وبمجرد نشر هذا الخبر العاجل على فيس بوك ، انتشرت صور هذا المنشور في شكل “سكرين شوت” كالنار في الهشيم وبدأ الجميع في تداوله ليس فقط على صفحات وجروبات فيس بوك ، بل وصل الامر لتبادل ارساله على جروبات تطبيق واتس اب ، في محاولة للتأكد من مدى صحته.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد صورة المنشور المتسبب في انتشار هذه الشائعة :

المنشور المتسبب في انتشار شائعة وفاة وزير التعليم

وعلى الفور تواصل موقع صدى البلد مع وزارة التربية والتعليم للوقوف على صحة هذه الشائعة ، والتي اكدت عدم صحتها شكلا وموضوعا.

وأوضح مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة ستتخذ جميع إجرءاتها القانونية ضد أي شخص يسعى لترويج الشائعات المثيرة للجدل، دون أي سند، وبهدف إثارة البلبلة.

وحرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على التعليق بنفسه على شائعة وفاته بسبب حادث ضخم، بعد انتشارها على السوشيال ميديا.

وقال وزير التربية والتعليم في أول تعليق له: “أنا بخير٠٠ولا صحة للشائعة المتداولة.. ونرجو تحرى الدقة”.

كما نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صحة الخبر المتداول بشأن تعرض موكب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لحادث سير كبير أسفر عن وفاته.

وقالت وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة، وأن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بخير ولم يتعرض لأي مكروه.

وناشدت وزارة التربية والتعليم، جميع رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيس بوك بتحرى الدقة قبل تداول مثل تلك الاخبار والرجوع إلى وزارة التربية والتعليم للتأكد قبل إعادة نشر الشائعات.

وزير التربية والتعليم التربية والتعليم رابعة ابتدائي تخفيف مناهج التعليم

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