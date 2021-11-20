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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحب الناس لقلبي.. حنان مطاوع تهنئ هند صبري بعيد ميلادها

صدى البلد

هنأت  الفنانة حنان مطاوع  صديقتها الفنانة التونسية هند صبرى بمناسبة عيد ميلادها الذى يوافق السبت 20 نوفمبر.


ونشر حنان مطاوع صورة لها برفقة هند صبري  عبر حسابها على انستجرام و علقت قائلة : احب الناس لقلبي ،كل سنة و انت انجح و اعلي و اسعد وحشتيني .

حنان مطاوع تتألق في أحدث ظهور لها على إنستجرام.. شاهد

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وتحتفل النجمة التونسية هند صبرى بعيد ميلادها اليوم السبت، التى تعد واحدة من أهم نجمات جيلها واستطاعت أن تصنع بصمة لنفسها وتضع اسمها فى قائمة النجمات اللاتى قدمن للسينما والدراما المصرية تاريخا فنيا من خلال الأدوار التى ظهرت بها، وجسدت خلالها أدوارا متنوعة تناولت العديد من الأزمات التى تواجهها المرأة المصرية أبرزها محاربة السرطان لدى السيدات من خلال مسلسل "حلاوة الدنيا"، التى تخلت فيه عن كل معالم أنوثتها بظهورها حليقة الشعر وبدون مكياج تماما فى جرأة غريبة من نوعها.


وحققت الفنانة هند صبرى حققت نجاحا كبيرا على مستوى السينما المصرية والدراما التليفزيونية أيضا، حيث قدمت أفلام حققت نجاحا كبيرا منها، "مذكرات مراهقة، الجزيرة، جنينة الأسماك، عمارة يعقوبيان، لعبة الحب، بنات وسط البلد، ملك وكتابة، ويجا، حالة حب، أحلى الأوقات، الفيل الأزرق 2


يذكر أن آخر أعمال هند صبري، في موسم رمضان الماضي 2021 بمسلسل هجمة مرتدة، الذي شارك في بطولته كل من أحمد عز، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، إنجي المقدم، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، محمود البزاوي، محمد جمعة وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.

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