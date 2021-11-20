وحشتيني .. شريف رمزي يهنئ هند صبري بعيد ميلادها

هنأ الفنان شريف رمزي الفنانة التونسية هند صبرى بمناسبة عيد ميلادها الذى يوافق السبت 20 نوفمبر.



ونشر شريف رمزي صورة للنجمة هند صبري عبر حسابه على انستجرام و علق قائلا : عيد ميلاد سعيد للاولي و الاخيرة ، بحبك وحشتيني .

وتحتفل النجمة التونسية هند صبرى بعيد ميلادها غدًا السبت، التى تعد واحدة من أهم نجمات جيلها واستطاعت أن تصنع بصمة لنفسها وتضع اسمها فى قائمة النجمات اللاتى قدمن للسينما والدراما المصرية تاريخا فنيا من خلال الأدوار التى ظهرت بها، وجسدت خلالها أدوارا متنوعة تناولت العديد من الأزمات التى تواجهها المرأة المصرية أبرزها محاربة السرطان لدى السيدات من خلال مسلسل "حلاوة الدنيا"، التى تخلت فيه عن كل معالم أنوثتها بظهورها حليقة الشعر وبدون مكياج تماما فى جرأة غريبة من نوعها.



وحققت الفنانة هند صبرى حققت نجاحا كبيرا على مستوى السينما المصرية والدراما التليفزيونية أيضا، حيث قدمت أفلام حققت نجاحا كبيرا منها، "مذكرات مراهقة، الجزيرة، جنينة الأسماك، عمارة يعقوبيان، لعبة الحب، بنات وسط البلد، ملك وكتابة، ويجا، حالة حب، أحلى الأوقات، الفيل الأزرق 2



يذكر أن آخر أعمال هند صبري، في موسم رمضان الماضي 2021 بمسلسل هجمة مرتدة، الذي شارك في بطولته كل من أحمد عز، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، إنجي المقدم، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، محمود البزاوي، محمد جمعة وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.