هند صبري تنشر صورا من الأهرامات.. شاهد

حرصت الفنانة هند صبري، على نشر صور من الأهرامات من خلال حسابها الرسمي على “الانستجرام”.

علقت هند صبري، على الصور قائلة: “سعيدة جدا انّي لحقت معرض “الأبد هو الآن” و هو أوّل معرض يقام على أرض أهرامات الجيزة ،في الهواء الطلق ، بواسطة artdegypte ”.

وتابعت قائلة: “يشارك فيه أهمّ الفنانين المعاصرين العالميين.. شكرا نادين عبد الغفار على الجولة . أنا و بناتي إستمتعنا كثيرا و الجمهور الذوّاق كان عريضا”.

يذكر أن آخر أعمال هند صبري، في موسم رمضان الماضي 2021 بمسلسل هجمة مرتدة، الذي شارك في بطولته كل من أحمد عز، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، إنجي المقدم، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، محمود البزاوي، محمد جمعة وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.