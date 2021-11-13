بـ آيس كاب.. هند صبري بإطلالة شتوية تبرز جمالها

نشرت الفنانة هند صبري صورة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".



وظهرت هند صبري بإطلالة شتوية كشفت عن أناقتها وجمالها المعتاد التى تتألق بها أمام الجمهور، حيث ارتدت توب باللونين الأخضر والأسود، ونسقت مع هذه الإطلالة ايس كاب مميز".



يذكر أن آخر أعمال هند صبري، في موسم رمضان الماضي 2021 بمسلسل هجمة مرتدة، الذي شارك في بطولته كل من أحمد عز، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، إنجي المقدم، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، محمود البزاوي، محمد جمعة وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج أحمد علاء