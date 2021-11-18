هند صبري تنشر صورا جديدة من جنوب سيناء.. شاهد

نشرت الفنانة هند صبري صور جديدة لها من جنوب سيناء، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت هند صبري في الصور مرتدية بلوزة كات باللون الأسود، مع بنطلون وقبعة باللون البيج، رافعة خصلات شعرها الي أعلي.

وعلقت هند صبري علي الصور، كاتبة: “الأماكن السعيدة لا يجب أن تكون كبيرة أو غالية، الأماكن السعيدة يجب أن تعكس حقيقتك الطبيعية”.

يذكر أن آخر أعمال هند صبري، في موسم رمضان الماضي 2021 بمسلسل هجمة مرتدة، الذي شارك في بطولته كل من أحمد عز، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، إنجي المقدم، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، محمود البزاوي، محمد جمعة وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.