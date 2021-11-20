عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يجوز الزواج على الزوجة الأولى دون علمها؟.. الإفتاء توضح

هل يجوز الزواج على
هل يجوز الزواج على الزوجة الأولى دون علمها؟

هل يجوز الزواج على الزوجة الأولى دون علمها .. تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “هل يجوز الزواج على الزوجة الأولى دون علمها ؟”.

 

هل يجوز الزواج على الزوجة الأولى دون علمها

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن سؤال “هل يجوز الزواج على الزوجة الأولى دون علمها ؟” قائلا: أنا أستطيع أن أقول لك هل هذا الزواج صحيحا أم لا.

 

وأضاف أمين الفتوى أن هناك فرقا بين الصحيح وغير الصحيح والجائز، فالصحيح هو الذى استوفى أركانه وشروطه إنما الجائز هو الحكم على الشيء بالحرمة أو الحلة.


وذكر أمين الفتوى مثالا علي ذلك قائلا: لو هناك شخص واحد سرق من آخر “جلابية” وذهب وتوضأ وصلى بها، فهذا يسمى بالصلاة بالثوب المغصوب، ولكن هذه الصلاة إذا توضأت لها واستقبلت القبلة وأديتها مستوفية الأركان والشروط ستكون صحيحة، أما كونك أديتها بثوب مغصوب فهذا حرام، فللصحة معنى وللحلة والحرمة معنى آخر.

 
وأكد أمين الفتوى أن الزواج على الزوجة الأولى دون علمها أقول لك إنه صحيح إذا كان مستوفيا أركانه وشروطه، أما هل هو جائز أم لا قد يكون جائزا وقد يكون غير جائز كل حالة تبحث على حدة.

 

هل يجب على الزوج إعلام زوجته بأنه تزوج عليها؟

هل يجب على الزوج إعلام زوجته بأنه تزوج عليها؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه ببرنامج من القلب للقلب المذاع على فضائية سي بي سي.

 

ورد ممدوح، قائلًا: شرعًا لا يجب إعلام الزوجة الأولى بزواج زوجها عليها، فليس من شروط ولا أركان الزواج أن يعلم الرجل زوجته الأولى أنه تزوج عليها إلا إذا اشترطت عليه أثناء عقد زواجهما أنه لا يتزوج عليها، ولو تزوج فمن حقها حيئنذ أن تفسخ العقد وتأخذ حقوقها كلها.

وتابع: أن القانون المصري جعل "أن يكون هناك شرط إجرائي وهو أن الزوجة الأولى تعلم بزواج زوجها عليها".

هل يجوز للرجل أن يغسل زوجته وابنته؟.. علي جمعة يجيب

كيف أصلي سنة الظهر هل أربع ركعات بتشهد أوسط أم مثنى مثنى؟

حكم الزواج بأخرى دون إعلام الزوجة الأولى
ما حكم الزواج بأخرى دون إعلام الزوجة الأولى؟.. أوضح الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى مسجلة عبر موقع دار الإفتاء المصرية، أنه إذا تزوج الرجل مرة أخرى دون إعلام الزوجة الأولى فيكون الزواج صحيحا.

وأضاف عبد السميع، قائلًا: إن الزواج صحيح وإن كان عقد الزواج الشرعي يشترط عليه أن يكتب عنوان زوجته الأولى حتى يرسل إليه القاضي أو جهة توثيق الزواج ليعملوا زوجته الأولى بأنه تزوج بامرأة أخرى حتى يكون لها حرية الاختيار فى أن تبقي معه أو تكمل حياتها معه فلتفعل ما تحب، فالزواج صحيح ولا شيء فى ذلك .

 

حكم زواج الرجل من الثانية دون علم الأولى
قال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، إن الإسلام يبيح للرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة، ولكن إباحته مشروطة بالعدل بين الزوجات، وبالقدرة المالية والجسدية، وألا تكون الثانية على حساب الأولى في النفقة والسكنى وغير ذلك من حقوق الزوجة على زوجها، يقول تعالى: "وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً".

وأضاف المركز، فى فتوى له، أنه لم يجعل الإسلام علم الزوجة الأولى شرطًا من شروط صحة الزواج بالثانية، فإذا ما تم الزواج بالثانية يكون صحيحًا، وتترتب عليه كافة الآثار الشرعية للزواج.

ونصح المركز الزوج أن يكون واضحًا وألا يخفي زواجه بل يعلن زواجه أمام الجميع؛ لأنه لا يفعل منكرًا، ولأن إخفاءه لزواجه قد يضر بالزوجة الثانية، وقد يوجد عداوة بين أولاده؛ ولأنه-أيضًا- يهدم الثقة المتبادلة بين الزوجين، فكتمان الزواج له مشاكل وسلبيات كثيرة. هذا من الناحية الشرعية.

وتابع: أما من الناحية القانونية: فقد نصت المادة 11 مكرر( مضافة) إلى القانون 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية: على الزوج أن يُقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجًا فعليه أن يُبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثِّق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول.

وأوضح، أن القانون يعطي الحق للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر، ففي نفس المادة السابقة: ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها ولو لم تكن قد اشترط عليه في العقد ألا يتزوج عليها، فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة. ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا، ويتجدد حقها في طلب التطليق كلما تزوج عليها بأخرى، وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب الطلاق كذلك. وما ذهب إليه القانون يتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية التي تدعو إلى حفظ الحقوق وضمانها، والبعد عن الضرر والإضرار.

 

هل يجوز للرجل الزواج من أخرى حال امتناع زوجته عنه؟

قال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدار الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن امتناع الزوجة عن تمكين زوجها ومعاشرته إياها، حرام ولا يجوز شرعًا إلا إذا كان هناك عذر شرعي يمنعها من ذلك.

 

وأضاف"ممدوح" في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: زوجتي تمنعني نفسها معللة بأنها مُتعبة من أعمال المنزل، فهل يجوز لي الزواج بأخرى دون علمها؟ أن على الزوج أن يصبر على زوجته، مشيرًا إلى أنه في حال استمرار الزوجة على امتناعها عن زوجها، فإن للزوج الزواج بأخرى وعدم النظر إلى الحرام وما يغضب الله من طرق أخرى.

 

وذكرت دار الإفتاء ، أن حقوق الزوج على زوجته مشار إليها في قولُه تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ [البقرة: 228]،وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إنَّ لَكُم مِن نسائكُم حقًّا، ولنسائكِم عليكُم حقًّا» رواه ابن ماجه.

 

وأضافت الإفتاء، في فتوى لها، أن أبرز ما يمكن الإشارة إليه من حقوق الزوج على زوجته ما يلي:
أولًا: حقُّ تدبير المعيشة بالمعروف.
ثانيًا: حقُّ إصلاح حال الزوجة عند خوف نشوزها.
ثالثًا: حقُّ الاستمتاع بغير إضرار.
رابعًا: حفظُ مال الزوج وكتمُ أسراره وألا تُدخل بيته أحدًا بغير إذنه.

 

الإفتاء الزواج هل يجوز الزواج على الزوجة الأولى دون علمها هل يجب على الزوج إعلام زوجته بأنه تزوج عليها حكم الزواج بأخرى دون إعلام الزوجة الأولى حكم زواج الرجل من الثانية دون علم الأولى هل يجوز للرجل الزواج من أخرى حال امتناع زوجته عنه حكم زواج الرجل على زوجته دون علمها حكم زواج الرجل على زوجته بدون رضاها حكم زواج الرجل على زوجته بدون سبب حكم الزواج بدون موافقة الزوجة شروط زواج الرجل على زوجته

موضوعات متعلقة

أسباب بقاء النعم ودوامها.. علي جمعة يوضح

ما حكم النوم أثناء خطبة الجمعة؟.. الإفتاء تجيب

حكم صلاة ركعتين بعد الأذان الأول يوم الجمعة.. الإفتاء تجيب

هل يجوز إخراج ذهب الزوجة الموجود فى القائمة من تركة زوجها المتوفى؟

هل يجوز للرجل أن يغسل زوجته وابنته؟.. علي جمعة يجيب

الأزهر يكشف المعاملات المالية المحرمة غير الربا

النشرة الدينية| حكم التبرع بفص من الكبد مع أخذ المال لسداد الديون.. هل آخر وقت لصلاة العشاء منتصف الليل؟ كيف أصلي سنة الظهر هل أربع ركعات بتشهد أوسط أم مثنى مثنى؟

حاولت الانتحار فكيف أكفر عن هذا الذنب؟ الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

خطف وقتل.. عريس ينهي حياة العروس في شهر العسل

في اليوم العالمي لحقوق الطفل.. كيفية تنمية مهارات الصغار العقلية ؟

انفوجراف .. نصائح التنمية المحلية للمواطنين في محافظات الطقس السيء

بعد قرار الموسيقيين بمنعه| مفاجأة حول عودة حسن شاكوش للغناء

هل يجوز الزواج على الزوجة الأولى دون علمها؟.. الإفتاء توضح

وزير الدفاع الأمريكي من البحرين: ملتزمون بمواجهة إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد: سقوط أمطار على هذه المناطق بعد قليل.. فيديو

الطقس السيئ يبدأ ظهر السبت|تعطيل الدراسة بالمحافظات الشمالية وهذا موقف القاهرة والجيزة

رجعت البيت لقيته مع أمي.. شاب يمزق جسد عامل في أوسيم

خناقة شوارع داخل فرع فودافون.. والشركة: جاري التحقيق في الواقعة.. فيديو

السعودية .. قرار عاجل بشأن الصلاة في الروضة الشريفة

الطقس في مصر.. سحب رعدية محملة بالأمطار وحبات البرد تسقط على 9 محافظات

رعد وبرق .. وأمطار غزيرة تضرب محافظة الإسكندرية

هاني شاكر يهاجم حسن شاكوش وعمر كمال: "حسبي الله ونعم الوكيل فيكم"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

20 صورة من حفل مسار إجباري وديسكو مصرعلى مسرح البروج

بعد أشهر طويلة من الصراع مع الفيروس.. كورونا يقتل طبيبًا قويا|صور

براءة اختراع كاذبة.. محتال يخدع مليونيرة ويسرق منها ملايين الجنيهات

لكمات وركلات عنيفة.. شاهد امرأة تعتدي على سائق تاكسي لسبب غريب |فيديو

فيديو

فيديو جراف.. البنطلون تمزق.. حقيقة زواج بيج رامي الثاني

فيديو جراف| تخطت المليار .. تعرف على ثروة محمد صلاح وراتبه الأسبوعي والشهري

فيديو جراف.. وزير التعليم : خبر موتي شائعة.. والوزارة تستعد لمواجهة الطقس السئ

فيديو جراف.. 350 مليون مستخدم.. حجب لعبة فورتنايت Fortnite

المزيد

ساحة رأي

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

د.علاء الشال يكتب: علّموا أولادكم حب مصر

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عندي أمل

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ