4 مشروبات سحرية في التخلص من الدهون.. تعرف عليها

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة زيادة الوزن و تراكم الدهون و يجد العديد صعوبة في التخلص من الوزن الزائد و الحصول على قوام رشيق و مثالي أيضا دون الحرمان من الطعام.

هناك بعض المشروبات الصحية التي تساهم في التخلص من الدهون و الوزن الزائد لأنها تعمل على رفع معدل الحرق نظرا لما تحتويه من فوائد و عناصر غذائية مهمة.

مشروبات تساعد على رفع معدل الحرق

خل التفاح

خل التفاح له فوائد صحية مختلفة، إنه يحمي صحة القلب والأوعية الدموية ويساعد في إبقائك ممتلئًا لفترة أطول ، مما يمنعك من الإفراط في تناول الطعام وبالتالي يدعم فقدان الوزن.

إذا كنت جديدًا على تناوله ، جربه بكميات صغيرة ، لأنه يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الحموضة والهضم، لا تنس تخفيفه قبل تناوله.

الحلبة

تستخدم بذور الحلبة على مر العصور لعلاج مختلف الحالات الصحية، على الرغم من وجود دراسات بشرية محدودة ، تشير بعض الدراسات إلى أن بذور الحلبة تساعد في إنقاص الوزن عن طريق قمع الشهية وزيادة الشبع وتقليل السعرات الحرارية.

زنجبيل

وفقًا لمراجعة عام 2017 ، يمكن أن تساعدك المركبات المسماة zingerone و shogaols في الزنجبيل على إنقاص الوزن، وجدت دراسة أخرى أن النساء المصابات بالسمنة اللائي تناولن جرامًا واحدًا من الزنجبيل يوميًا لمدة 12 أسبوعًا ، قللن من الشهية وقياسات الجسم مقارنة بالأشخاص الذين تناولوا دواءً وهميًا.

-كركم

تشير الدراسات إلى أن الكركم يمكن أن يلعب دورًا مهمًا في إنقاص الوزن، تشير دراسات أنبوب الاختبار إلى أن الكركمين يمكن أن يثبط علامات التهابية معينة تلعب دورًا في السمنة، ترتفع هذه العلامات عند الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.

المصدر: timesofindia