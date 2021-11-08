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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

وصفات لخسارة الوزن بسرعة جربيها بنفسك

فقدان الوزن
فقدان الوزن

لحرق أسرع للدهون يمكنك تحضير وصفات لخسارة الوزن بسرعة و بشكل طبيعي بعيدا عن المخاطر المحتملة للأدوية الآخرى  إليك 4 مشروبات جربيها بنفسك.

1-وصفات لخسارة الوزن بالشاى الأخضر

تظهر الأبحاث  أن مركبات الفلافونويد والكافيين الموجودة في الشاي الأخضر ضرورية في زيادة معدل التمثيل الغذائي  ونشاط الأنسولين. 

يؤدي تناول الشاي الأخضر بانتظام إلى فقدان حوالي 2.9 كيلو  بعد ثلاثة أشهر من تناوله المستمر.

كيفية استخدام محلول الشاي الأخضر لإنقاص الوزن

انت تحتاجين :

 مسحوق الشاي الأخضر أو ​​أوراقه
ماء

خطوات التحضير :

1-سخني الماء حتى يغلي ودعيه ليترتاح لمدة عشر دقائق على الأقل.
2-صبى الماء الساخن فوق الشاي الأخضر لمدة دقيقة وقدمى الشاي

 

2. وصفات لخسارة الوزن بسرعة بمشروب خل التفاح

 

خل التفاح غنى بأحماض عضوية تجعل عملية فقدان الوزن أسرع  و زيادة معدل التمثيل الغذائي. تؤدي الزيادة في هذا المعدل إلى عملية حرق الدهون في الجسم.

 يقلل خل التفاح  من احتباس الماء في الجسم ؛ مما يجعلك تشعرين بالانتعاش كما أن  خل التفاح يقلل بشكل كبير من مستويات السكر في الدم فهو يحتوي على ألياف ومستويات عالية من البوتاسيوم ضرورية لفقدان الوزن.

كيفية استخدام خل التفاح لخسارة الوزن 

-خذى ستة عشر كوب  من الماء وأضيفى ملعقتين كبيرتين من خل التفاح العضوي ويقلب جيدًا ويشرب قبل وقت الوجبة.
يمكن تناول  خل التفاح مرتين إلى ثلاث مرات قبل الوجبات لفقدان الوزن بشكل سريع وطبيعي 

-بدلاً من ذلك ، يمكنك تناول  شاي العسل وخل التفاح عن طريق  تحضير ملعقتين من العسل وخل التفاح ومزجهم في كوب ماء .
-تغلى المكونات على نار خفيفة لفترة قصيرة حتى يصبح دافئًا ويضاف  الخليط إلى الشاي ويتم تناوله .

للحصول على أفضل نتائج لفقدان الوزن ، تناولى المشروب ثلاث مرات يوميًا.

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3. عصير التوت والليمون

يعتبرالليمون مصدرًا غنيًا لمضادات الأكسدة وفيتامين C الضروريين لفقدان الدهون والتخلص من السموم الموجودة في الكبد  كما أنه يحتوي على فيتامينات B و C التي تعزز فقدان الوزن بالإضافة إلى مركبات الفلافونويد التي تعزز الهضم وإفراز الصفراء .

من ناحية أخرى ، يحتوي توت العليق على الكيتونات التي من المعروف أنها تحد من الشهية للسعرات الحرارية. ستعمل هذه الأطعمة على كبح شهيتك أيضًا.

هذه المادة الكيميائية الطبيعية تمنع أيضًا تراكم الوزن نتيجة تناول الأطعمة الدهنية. 

كيفية استخدام عصير التوت والليمون لفقدان الوزن

انت تحتاجين :

عصير الليمون
توت 
نصف كوب ماء
خطوات:

1-أضيفى الماء وعصير الليمون والتوت المفروم في الخلاط.
2-امزجى المحتوى حتى ينضج تمامًا.
3-أضيفى الماء حسب الرغبة ويصب في كوب ويتم تناوله .
إن تناول هذا المشروب بعد الوجبات سيعزز عملية الهضم دون أي مشاكل بسبب وجود مركبات الفلافونويد

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4-وصفات لخسارة الوزن وسد الشهية بالعنب والخيار

 

مزيج العنب والخيار من أفضل مشروبات إنقاص الوزن فهو  غني بإنزيم إنزيم البروتين الذى يساعد على تعزيز امتصاص السكر في الجسم. وبالتالي ، يعمل الإنزيم على تعزيز حرق السعرات الحرارية وزيادة معدل الأيض. كما يعزز الجريب فروت ترطيب الجسم.

كيفية استخدام فاكهة العنب وشراب الخيار لفقدان الوزن

سوف تحتاجين:

كوب من الماء
جريب فروت متوسط ​​الحجم
شرائح ليمون
خيار

خطوات:
 

1- فى وعاء ضعي المكونات  في الخلاط مع إضافة الماء حتى يصبح المزيج  متجانس ويبرد العصير في الفريزر أو الثلاجة ثم يقدم  وللحصول على أفضل النتائج ، نوصي بتناول هذا المشروب حوالي خمس مرات كل يوم. سيؤدي ذلك إلى حرق أسرع للدهون و تنشيط عملية التمثيل الغذائي؛ وبالتالي تعزيز فقدان الوزن.

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