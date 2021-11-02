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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كيف يساعد الكرنب على فقدان الوزن؟

صدى البلد

 

يعتبر الكرنب من الخضروات الورقية قليلة السعرات الحرارية، كما يوفر للجسم 50% من الاحتياج اليومي من فيتامين سي، و100% من فيتامين ك، فضلًا عن محتواها العالي من الماغنسيوم، والحديد، والكالسيوم، والبوتاسيوم، وفيتامين B6، بالإضافة إلى الألياف التي تساعد على الشعور بالشبع والامتلاء لفترة طويلة، مما يساعد على فقدان الوزن.


 

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية الصحية ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، العلاقة بين الكرنب وفقدان الوزن .


 

العلاقة بين الكرنب وفقدان الوزن ..

تناول الكرنب بصورة منتظمة يساعد على فقدان الوزن، فبخلاف محتواه المنخفض من السعرات الحرارية، والمرتفع من الألياف التي تساعد على الشعور بالشبع، يساهم الكرنب في خفض نسبة الكوليسترول بالجسم، ويقلل من امتصاص السكر بالدم.


 

مضادًا للأكسدة:

وذلك نظرًا لاحتوائه على العديد من مضادات الأكسدة التي تساعد على التخلّص من الجذور الحرة الضارّة.


 

تعزيز المناعة:

نظرًا لارتفاع نسبة فيتامين C في الكرنب، فهو يساعد في تعزيز وظيفة الجهاز المناعي


 

العناية بالبشرة:

بما أنّ الكرنب غني بالمواد المضادة للأكسدة، بما في ذلك فيتامين C والانثوسيانين والكبريت، كما وتلعب مضادات الأكسدة دورًا رئيسًا في صحة الجلد والحدّ من علامات الشيخوخة المبكرة والتجاعيد والتصبّغات الجلدية.


 

وللاستفادة من فوائد الكرنب في خفض الوزن،

يجب طهيه جيدًا، مع مراعاة بعض الأمور الهامة، ومنها:-

إضافة ورقة إضافية عند اللف، لتقليل كمية الحشو والاستفادة من القيمة الغذائية المتوفرة بأوراق الكرنب. -

يفضل الاعتماد الجزئي على الأرز، مع زيادة كمية الخضروات الغنية بالفيتامينات والمعادن والألياف، مثل البقدونس، والشبت، والبصل، والطماطم، فكلها غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف.


 

- إضافة القليل من اللحم المفروم أو قطع من صدور الدجاج، للحصول على حصة مثالية من البروتين، الذي يساهم في الشعور بالامتلاء والشبع، كما يضيف للكرنب قيمة غذائية إضافية.

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