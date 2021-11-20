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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة طنطا: الكشف والعلاج بالمجان لـ954 مواطنًا بزفتى ضمن «حياة كريمة»

جامعة طنطا : الكشف
جامعة طنطا : الكشف والعلاج بالمجان لـ954 مواطنًا بزفتى ضمن «

نظمت جامعة طنطا قافلة طبية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" إلى قرية ميت النور مركز زفتى بمحافظة الغربية لتوقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان للأسر المستحقة وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات الجامعة.

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وأكد الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا على مواصلة الجامعة تنظيم القوافل الطبية لخدمة القرى الأكثر احتياجًا بمراكز محافظة الغربية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المتميزة للمواطنين  بالمجان.

ووجه رئيس الجامعة باستمرار إطلاق القوافل الطبية للمناطق الأكثر احتياجًا بجميع مراكز محافظة الغربية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية استمرارًا لدور الجامعة الرائد فى خدمة المجتمع.

وأشار الدكتور حمدى شعبان، ‏القائم باعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة شهدت اليوم إقبالا كبيرًا من الأهالي، حيث تم توقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان لـ 954 مواطنًا من أهالي القرية.

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وصرح الدكتور محمد الشبينى وكيل كلية الطب بجامعة طنطا أنه تم تحويل 64 حالة حرجة بمستشفيات الجامعة لاستكمال العلاج فى تخصصات الصدر والقلب والجراحة والرمد والعظام والباطنة والمسالك والأطفال.

وأضاف "الشبينى" أن القافلة ضمت نخبة من الأساتذة من مختلف التخصصات بكلية الطب، بمشاركة الدكتورة سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.

جامعة طنطا : الكشف والعلاج بالمجان لـ954 مواطنًا بزفتى ضمن «حياة كريمة»

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