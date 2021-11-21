حكم وضع المكياج خارج المنزل.. الإفتاء توضح

حكم وضع المكياج خارج المنزل .. تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: “ما حكم وضع المكياج خارج المنزل؟”.

حكم وضع المكياج خارج المنزل

وأجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن سؤال “ ما حكم وضع المكياج خارج المنزل ؟” قائلا: إن المكياج حلال للمرأة المتزوجة الذى تضعه في بيتها أمام زوجها.



وأضاف أمين الفتوى، أما بالنسبة لغير الزوج فلا يجوز لها أن تضع شيئا وتخرج به، أو تظهر به أمام من لا يحل لها.

ما حكم وضع المكياج خارج المنزل لتحسين حالة البشرة والمظهر

ما حكم مكياج المرأة خارج المنزل لتحسين حالة البشرة والمظهر ؟ سؤال حائر لدي الفتيات ورد إلى دار الإفتاء المصرية عبر البث المباشر لها على «فيسبوك»، تولى الإجابة عنه الدكتور أحمد ممدوح، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء.

قال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن وضع المكياج للمرأة لتحسين حالة البشرة والمظهر، جائز بشرطين: أن يكون غير مبالغ فيه، وتكون هذه المرأة في سائر أحوالها مُلتزمة بالآداب والمظاهر الإسلامية.

حكم وضع الحناء على الحواجب

قال الدكتور أحمد ممدوح ردا على سؤال “ما حكم وضع الحناء على الحواجب؟” أنه يجوز وضع الحناء على الحواجب ولا شيء فيه، منوها أن الأصل هو براءة الذمة والإباحة، كما أن الشرع الشريف قد أجاز للمرأة أن تضع الكحل فى عينيها ووضع الحناء على الحواجب يقاس على وضع الكحل وخاصة إذا كانت المرأة متزوجة وتحتاج إلى الزينة.

حكم وضع العطور للنساء في العمل

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن المرأة ليست ممنوعة من وضع العطور مطلقًا – على الإطلاق - ولكنها ممنوعة شرعًا من استخدام ثلاثة عطور خارج بيتها.

وأوضح « وسام»، عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء بموقع "فيسبوك"، في إجابته عن سؤال: «حكم وضع العطور للنساء ولماذا يُحرم العطر على المرأة بينما يباح للرجل؟ رغم أن مسألة الإثارة عامة للرجل والمرأة على حد سواء؟»، أن أولها العطر الذي يلفت إليها الأنظار، وثانيها الذي يكون لغرض محرم، وثالثًا الذي يثير الشهوات المحرمة.