اقتصاد الإمارات | انطلاق مهرجان الشارقة لريادة الأعمال بعد غد بمشاركة 55 متحدثا

تنطلق بعد غد أعمال النسخة الخامسة من مهرجان الشارقة لريادة الأعمال التي ينظمها مركز الشارقة لريادة الأعمال “شراع” في مركز إكسبو الشارقة، تحت شعار "ملتقى النجوم" بمشاركة 55 متحدثاً من رواد الأعمال المؤثرين والشخصيات الثقافية والرياضية والاجتماعية الشابة والخبراء المحليين والدوليين.

قال تقرير نقلته وكالة الانباء الاماراتية الرسمية “ وام” إن المهرجان يبحث على مدى يومين سبل إحداث التأثير الهادف وتعزيز التغيير الإيجابي في قطاع ريادة الأعمال في الدولة والمنطقة حيث يجمع أكثر من 4000 رائد أعمال ومؤسس شركة ناشئة في مختلف القطاعات في منصة واحدة لمشاركتهم تجاربهم وتحفيزهم على إحداث التأثير الإيجابي في مجتمعاتهم.

ويستضيف المهرجان فادي غندور الرئيس التنفيذي لشركة "ومضة كابيتال" ومايكل أكتن سميث الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لتطبيق "كالم" و"لويس هاوز" مؤلف كتاب مدرسة العظمة والرياضيان المغامران عمر سمرة وعمر نور و علي التبريزي صانع الأفلام و مخرج المسلسل الوثائقي "سيزبيرسي" وهو أحد البرامج الوثائقية الأكثر مشاهدة على شبكة نتفليكس العالمية.

كما تضم قائمة المتحدثين كلاً من تميمة أنام مؤلفة كتاب "الزوجة التي أسست شركة ناشئة" وعايدة مولونه وهي مصورة وفنانة معاصرة من إثيوبيا وأنس بوخش وهو رائد أعمال وصاحب شركة "بوخش إخوان" لاستشارات إدارة المواهب ومقدم برنامج "إيه بي توكس" على يوتيوب وغيرهم.

ويتضمن المهرجان 27 فعالية موزعة على 6 كلمات رئيسة ملهمة و12 جلسة نقاشية و 10 ورش تدريبية حيث تتمحور الكلمات الرئيسة حول العناوين : "50 عاماً على دولة الإمارات العربية المتحدة: نمو أمة ريادية" و"الهدف للوصول نحو النجوم" و"الدخول إلى قوتك: لماذا تحتاج إلى إيقاظ رجل الأعمال بداخلك" و"عقلية رائد الأعمال" و"الوصول نحو النجوم" و"الوصول إلى العظمة".

كما تتناول الجلسات النقاشية مجموعة من العناوين أبرزها "ما الذي تشعر به عندما تكون صانع تغيير" و"حافظ على الهدوء واستمر: حوّل أحلامك إلى حقيقة" و"التفكير في الأمر: إعادة التفكير في صعوبة كونك رائد أعمال" و"موظفو اليوم.. رواد الغد: دروس من /كريم كارتيل/" و"الواقع الافتراضي: الذهاب إلى ميتافرس" و"الحقائق غير المروية حول كونك رئيساً تنفيذياً رائعاً" و"تمويل بدء المشاريع: خيارات التمويل الرئيسة المتاحة لشركتك" و"إحداث التغيير" و"تغيير الصور النمطية: إعادة التفكير في ديناميكيات النوع الاجتماعي في عالم الشركات الناشئة" و"لماذا الشارقة هي المكان المناسب لبدء مشروعك" و"أنا رائد أعمال أيضاً: إعطاء المبدعين حقهم".

أما الورش التدريبية فتقدمها شركة مايند فالي العالمية المؤسسة التعليمية التي تضم الملايين من الطلاب حول العالم لمساعدة رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة على الوصول إلى أهدافهم وتحقيق طموحاتهم بالتعلم المستمر حيث تتضمن الورش عدة موضوعات أبرزها "ريادة الأعمال الشاملة" و"تغيير شكل الهوية" و"إعادة برمجة العقل الباطن" و"روتين المحارب السلمي" و"بيولوجيا الأداء العالي" و"أهمية قوة المجتمع لبناء رأس المال" و"تواصل مع الكاريزما والثقة والمصداقية" و"كسر الخوف" و"تعزيز المستوى".

يشار إلى أن المهرجان ينظم بالشراكة مع كل من صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات - إحدى مبادرات هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية لدولة الإمارات العربية المتحدة ومدينة الشارقة للإعلام /شمس/ ومجموعة ألف وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة.