ليبيا.. عائشة القذافي تدعو الشعب الليبي إلى دعم شقيقها سيف الإسلام

دعت عائشة القذافي، ابنة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، الشعب الليبي إلى دعم شقيقها سيف الإسلام القذافي في الانتخابات الرئاسية الليبية.

وقالت عائشة القذافي في بيان لها: " آن الأوان للنهوض بــليبيا مجددا"، فيما كررت كلمات والدها مرة أخرى: "دقت ساعة الحقيقة من أجل ليبيا".

وكان أكد متحدث باسم الخارجية الأمريكية، الخميس الماضي، أن بلاده لا تتخذ موقفا من الأفراد المرشحين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، تعليقا على ترشح سيف الإسلام القذافي.

وقال المسئول إلى الحرة الأمريكية: "إن الليبيين أنفسهم سيحددون من يجب أن يلعب دورا في مستقبل البلاد، إلا أننا نشارك الكثير من الليبيين مخاوفهم من أن يصبح مرشح متورط في جرائم ضد الإنسانية رئيسا لهم".

وتابع "نحن نؤمن بشدة أنه لكي تنجح عملية الانتقال السياسي يجب محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وحماية الفضاء المدني وضمان الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتأليف الجمعيات".

وأشار إلى أن: "الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر ستكون حاسمة للتقدم الديمقراطي والوحدة الليبية من خلال السماح للناس في جميع أنحاء البلاد بأن يكون لهم صوت في تشكيل مستقبل ليبيا".