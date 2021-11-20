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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محافظ كفر الشيخ: خففنا الإضاءات في بعض القرى تجنباً لحوادث الصعق

الأمطار
الأمطار

قال محافظ كفر الشيخ  اللواء جمال نور الدين، إن المحافظة تعرضت  عبر منافذها على السواحل الشمالية لموجة عنيفة من الطقس السيئ  وهو ما يتفق مع ما توقعته الأرصاد، مؤكداً   أنه تم اتخاذ   قرار تعطيل الدراسة غداً    استمرارا لتوقعات الأرصاد ليوم الغد.


وأوضح في مداخلة  هاتفية خلال  برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”، أن الأمطار هطلت على محافظة كفر الشيخ منذ الصباح الباكر   والتي تراوحت ما بين غزيرة شمال المحافظة  وصولاً إلى كثافة متوسطة للأمطار   وسط المحافظة.


وذكر نور الدين أن المحافظة تعرضت لموجتين  الأولى  بدأت باكراً وانتهت في العاشرة صباحاً   أعقبتها موجة ثانية من الأمطار بساعتين  واستمرت حتى عصر اليوم،  مشيراً إلى أن توقعات الأرصاد تؤكد أن موجة ثالثة من الأمطار الغزيرة ستضرب المحافظة  في الحادية عشرة مساء اليوم قائلاً : " الموجة الثالثة سوف تستمر حتى صباح الغد ".


وأكد أن محافظة كفر الشيخ وأجهزة الحكم المحلي وشركة  المياه والدفاع المدني  والتي  دعمت المنظومة بكافة المعدات   بالإضافة لدور مهم لمنظمات المجتمع المدني حيث حرصت تلك الجهات على المشاركة في التعامل    مع الموجتين الأولى والثانية للأمطار لعودة الحياة لطبيعتها ".


وكشف نور الدين أن أجهزة المحافظة عمدت لتخفيض مناسيب المياه بالتعاون والتنسيق  مع وزارة الري بغية   استيعاب التصرفات المائية  التي هطلت    بكميات كبيرة  وذلك بالتزامن مع بالوعات الصرف الصحي ".


وأوضح أن المحافظة عمدت إلى تخفيض الإضاءات عن بعض القرى بسبب موجة الطقس السيء    في بعض الأماكن حتى لا تحدث عمليات صعق    قائلاً : بنعالج التضرر  في تلك الأماكن ونعيد الإضاءة مجدداً والأمر لا يستغرق ساعة أو ساعة  ونصف".


 

محافظ كفر الشيخ الصرف الصحى لميس الحديدي محافظة كفر الشيخ تعطيل الدراسة

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