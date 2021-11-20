المصل واللقاح يحسم الجدل حول تلقي الحوامل لقاح كورونا |فيديو

أكد الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح ، أنه لا توجد أي آثار جانبية حدثت للمرضعات والحوامل والمقبلات على الحمل مع تلقي لقاح كورونا ، مشيراً إلى أن هناك تجارب تمت علي المرضعات من أجل تلقي لقاح كورونا ولم يثبت أي أثار جانبية لإعطائهم اللقاح .

وأضاف أمجد الحداد خلال مداخلة هاتفية في برنامج " المصري افندي " المذاع علي قناه " المحور " ، أن مصر قريبا سيطبق فيها هذا القرار علي الحوامل من أجل تلقي لقاح كورونا ، لافتا إلي أن الدول الأوروبية قامت بعمل أبحاث علي الحوامل وأثبت اللقاح فاعليته ومأمونيته علي المرضعات والأطفال أيضًا.

وأوضح أمجد الحداد، أن سبب موافقة تطعيم الأطفال بلقاح فايزر جاء بسبب استباقية شركة فايزر علي إجراء التجارب علي الأطفال وقريبا ستتم الموافقة على سينوفاك .

وتابع أن الفيروسات يزداد انتشارها عموما في فصل الشتاء ومنها كورونا والأنفلونزا ، مؤكدا أن كورونا لا يحد من انتشاره إلا بالحرارة العالية ولكنها لا تقلل من فاعليته ويمكن تلقي لقاح كورونا مع الأنفلونزا دون الفصل بينهما .