تفاصيل اجتماع محمد مصيلحى وأحمد مرعى .. ورحيل الكابتن عمرو السبخى

عقد محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد السكندرى، اجتماعاً مع أحمد مرعى المدير الفنى للفريق الأول لكرة السلة، بحضور حازم الرجال أمين الصندوق وأحمد عبد المجيد عضو المجلس، ووافق على رحيل عمرو السبخى لتولى تدريب فريق الفتح السعودى.

واستعرض الحضور كافة الأمور الخاصة بالفريق سواء من الناحية الفنية أو الإدارية خلال المرحلة المقبل خاصة أن زعيم الثغر يستعد لخوض منافسات مهمة وفى مقدمتها بطولة كأس مصر ودورى السوبر

وناقش الحضور طلب عمرو السبخى المدرب العام للفريق بخصوص العرض الوارد له لتوليه تدريب فريق نادى الفتح السعودى، وقد تم الموافقة على طلب عمرو السبخى وتوجيه كل الشكر والتقدير له على الفترة الماضية التى عملها خلالها بالفريق الأول، وتمنى مجلس إدارة النادى أحمد مرعى كل التوفيق للكابتن عمرو السبخى فى خطواته القادمة

وكذلك قرر المجلس إجراء بعض التعديلات فى الجهاز الفنى والإدارى للفريق خلال الأيام القلية القادمة، والتى ستشهد تحديد وأختيار المدرب العام الجديد للفريق.