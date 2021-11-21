أخبار التعليم| البحث العلمي تعقد ندوة حول الممارسات الأكاديمية المزيفة.. جامعة القاهرة تعلن الكشوف المبدئية للطلاب المشاركين في اتحاد الطلاب.. اليوم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزًا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



فضل الحضارة المصرية على الحضارة الانسانية ندوة ببنات عين شمس

ينظم قسم التاريخ بكلية البنات للآداب والعلوم والتربية جامعة عين شمس ندوة تحت عنوان فضل الحضارة المصرية على الحضارة الانسانية .

جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول أخطاء البحوث العلمية والتعامل معها..اليوم

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر نوفمبر 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

كيفية تأهيل الخريج للالتحاق بسوق العمل" ورشة عمل بألسن عين شمس

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الألسن جامعة عين شمس، ورشة عمل بعنوان "كيفية تأهيل الخريج للالتحاق بسوق العمل"

جامعة القاهرة تعلن الكشوف المبدئية للطلاب المشاركين فى أتحاد الطلاب …اليوم

بدأت الجامعات المصرية المختلفة سحب استمارات انتخابات اتحاد الطلاب الخاصة بالعام الدراسى 2021-2022 ، بدءا من اليوم ١٨ نوفمبر الجارى .



البحث العلمي تعقد ندوة حول الممارسات الأكاديمية المزيفة

‏‏­­­­­­­­­­­­­­­اعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار التعاون مع شبكة أكاديميات العلوم الأفريقية NASAC تقوم أمانة ناساك باستضافة الاجتماع السنوي لأكاديميات العلوم الأفريقية لعام 2021 (AMASA-2021) .

