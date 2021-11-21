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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول أخطاء البحوث العلمية والتعامل معها..اليوم

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر نوفمبر 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

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ويتم تنفيذ هذه الدورات  تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى  رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

و نوه المركز بأنه يتم التسجيل فى هذه الدورات التدريبية عبر هذا الرابط :
https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6 

وتقام هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر ابلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا  ، و يقام البعض منها حضوريا داخل قاعات الجامعة وسط إجراءات احترازية .

ومن هذه الدورات يطلق  المركز  يومى الأحد و الاثنين 21 و 22 نوفمبر، دورة  تدريبية حول: الأخطاء المنهجية الشائعة بالبحوث العلمية وكيفية التعامل معها وحلها، وذلك بنظام الأون لاين، بدءا من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا.

جدير بالذكر أنه قد أعلنت الجامعة عن بدء ماراثون الانتخابات وسط خطة زمنية محددة كالآتى :

الخميس 18 نوفمبر فتح باب الترشح وسحب وتقديم الاستمارات

الاحد 21 نوفمبر اعلان الكشوف المبدئية للمرشحين بكافة الكليات

الاثنين 22 نوفمبر تلقى طلبات الطعون بالمرشحين

الثلاثاء 23 نوفمبر فحص طلبات الطعون

الاربعاء 24 نوفمبر اعلان الكشوف النهائية للمرشحين بالكليات

الخميس 25 نوفمبر بدء الدعاية الانتخابية للمرشحين

الاحد 28 نوفمبر انتخابات الجولة الاولى بالكليات و الفرز و اعلان النتائج

الاثنين 29 نوفمبر انتخابات الاعادة بالكليات

الثلاثاء 30 نوفمبر انتخابات امناء اللجان و مساعدينهم  على مستوى الكليات

الاربعاء 1 ديسمبر  انتخابات رئيس و نائب اتحاد الطلاب على مستوى الكليات

الخميس 2 ديسمبر انتخابات رئيس الاتحاد و نائبه و امناء اللجان و مساعديهم على مستوى الجامعة.

 

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