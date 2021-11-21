فضل الحضارة المصرية على الإنسانية ندوة ببنات عين شمس

ينظم قسم التاريخ بكلية البنات للآداب والعلوم والتربية جامعة عين شمس ندوة تحت عنوان فضل الحضارة المصرية على الحضارة الانسانية .

ويأتي لك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس و الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات و الدكتور فتحى الحداد رئيس قسم التاريخ بالكلية.

ويتحدث فيها الدكتورة عائشة عبدالعال ، وتدير الندوة الإعلامية سوزان الفضالى وذلك يوم الاثنين الموافق ٢٢ نوفمبر الساعة ١٢ ظهرا بقاعة المؤتمرات بكلية البنات وتقام الندوة وسط إجراءات احترازية مشددة .

الجدير بالذكر انطلاق فعاليات ماراثون الانتخابات الطلابية بكلية البنات ، وقد قامت ا.د اميرة يوسف عميد كليه البنات و ا.د مى حلمى وكيل كليه البنات لشئون التعليم والطلاب و الأستاذة غادة موسي مدير رعاية الشباب بكليه البنات بتفقد اللجان الانتخابية المختلفة.

وكانت مراسم الانتخابات الطلابية بدأت بفتح باب الترشيح و سحب و تقديم الاستمارات اليوم الخميس ٢٠٢١/١١/١٨

وفد شهدت عمليات التقديم إقبالاً كبيراً من طالبات الكلية حيث قامت الطالبات بسحب الاستمارات و تقديم الاوراق المطلوبة وفقا لما تم الإعلان عنه من شروط الترشح .