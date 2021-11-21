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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فضل الحضارة المصرية على الإنسانية ندوة ببنات عين شمس

ندوة ببنات عين شمس
ندوة ببنات عين شمس

ينظم قسم التاريخ بكلية البنات للآداب والعلوم والتربية جامعة عين شمس ندوة تحت عنوان فضل الحضارة المصرية على الحضارة الانسانية .

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ويأتي  لك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس و الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات و الدكتور فتحى الحداد رئيس قسم التاريخ بالكلية.

ويتحدث فيها الدكتورة عائشة عبدالعال ، وتدير الندوة الإعلامية سوزان الفضالى وذلك يوم الاثنين الموافق ٢٢ نوفمبر الساعة ١٢ ظهرا بقاعة المؤتمرات بكلية البنات وتقام الندوة وسط إجراءات احترازية مشددة .

الجدير بالذكر انطلاق فعاليات ماراثون الانتخابات الطلابية بكلية البنات ، وقد قامت ا.د اميرة يوسف عميد كليه البنات  و ا.د مى حلمى وكيل كليه البنات لشئون التعليم والطلاب و الأستاذة غادة موسي مدير  رعاية الشباب بكليه البنات بتفقد اللجان الانتخابية المختلفة.

وكانت مراسم الانتخابات الطلابية بدأت بفتح باب الترشيح و سحب و تقديم الاستمارات اليوم الخميس ٢٠٢١/١١/١٨ 

وفد شهدت عمليات التقديم إقبالاً كبيراً من طالبات الكلية حيث قامت الطالبات  بسحب الاستمارات و تقديم الاوراق المطلوبة وفقا لما تم الإعلان عنه من شروط الترشح .

قسم التاريخ كلية البنات للآداب والعلوم والتربية جامعة عين شمس ندوة تحت عنوان فضل الحضارة المصرية على الحضارة الانسانية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس

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