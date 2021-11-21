غارقة في دمائها.. شهود عيان يروّن تفاصيل سقوط ربة منزل من الطابق السادس بسوهاج

الساعة تدق السابعة صباحًا هدوء يُعم بأرجاء شارع الصفاء بمنطقة الزهراء دائرة قسم ثانٍ سوهاج، وعقرب الثواني يتهافت قليلاً نحو الوقت ومروره ولم يمر ستون ثانية من بعد السابعة سوى ارتطم جسد الزوجة التي مازالت في رعيان شبابها بأرض هذا الشارع الخفية أصوات سُكانه.

خوف شديد وصدمة رهيبة تلك هي الواقعة الأولى التي يحضرها أكثرية سُكان "الصفاء"، مشهد مُريب، جثمان ربة منزل يحتضن الأسفلت، مُدغدة الوجه، مُحاوطة بالدماء، ملابس تتلون بالدم، رجالاً يُشاهدون في صمت حتى كسر صمتهم لهفة الإلحاق بها لكن قد فات الأوان.

"الوقت كان بدري جدا اللي صاحي يجيب فطار واللي محله تحت بيته ونازل يفتح يشوف رزق يومه محدش كان مستوعب الموقف اخدنا دقايق على ما فكرنا في جوزها وفين شقتها واحنا هنا اغلبنا ميعرفش بعض اصلا يعني صباح الخير يا جاري انتا في حالك وانا في حالي"، بهذه الكلمات بدأ محمد السيد، أحد قاطني منطقة الزهراء، حديثه مع "صدى البلد"، موضحًا أنه لا يعلم كيف سقطت ذات السادسة والعشرون ربيعًا، من بلكونة مسكن زوجيتها بالطابق السادس.

هرول عدد من شباب المنطقة ليطرقون باب شقة المتوفاة ليتفاجئوا بأن زوجها كان نائمًا ولا علم له بما حدث لمحبوبته نهائيًا، "لما قولنا له اتخض وفضل ساكت ومصدقش ودخل يدور عليها في الشقة ولما غلب نزل معانا ومن الصدمة منطقش".

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ سوهاج، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بشارع الصفاء بمنطقة الزهراء مفاده سقوط ربة منزل عشرينية من الطابق السادس.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع "غادة محمد رفعت - ٢٦ سنة - ربة منزل - وتقيم بذات الناحية"، إثر سقوطها من الطابق السادس بمسكن زوجيتها، وبسؤال زوجها "محمود. ش - ٣٠ سنة - صاحب ورشة قطع غيار سيارات"، قرر أنه كان نائمًا ولا يعلم شيئًا عن موتها إلا عقب إبلاغ الجيران له بعدما أيقظوه بطرق باب الشقة كثيرًا.

ومن الجدير بالذكر أن لدى الزوجين طفلتين إحداهما خمسة سنوات والأخرى ثلاثة سنوات، وأن زواجهما تم منذ ستة سنوات ونصف تقريبًا، وانتقلوا للعيش بهذه الشقة منذ قرابة ستة أشهر، لينتهي بهم الحال بهذه الواقعة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات والتي أمرت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، والتحفظ على زوجها حتى صدور تقرير الطب الشرعي وسماع شهود العيان.