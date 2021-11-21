سوهاج تستقبل السفير الأسترالي في زيارته الأولى لمصنع ألياف الموز.. صور

أناب اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء ضياء أبو العزم السكرتير العام المساعد للمحافظة، لاستقبال السيد جلين ماينز السفير الاسترالي خلال زيارته الأولى لمحافظة سوهاج.

وذلك نظرا لتواجد المحافظ بالقاهرة لحضور فعاليات إطلاق الإصدار الأول لتقارير توطين أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالمحافظات، والتي تنظمه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين.

وشملت زيارة السفير الاسترالي تفقد مصنع شركة بابيرس ايجيبت لتصنيع ألياف الموز، بالمنطقة الصناعية بحي الكوثر، والذي تم إنشاؤه بشراكة مصرية استرالية.

يرافقه نائب المحافظ والسكرتير العام المساعد، حيث تفقد خطوط الإنتاج وبعض منتجات المصنع، ثم قام السفير بجولة لتفقد المناطق الاثرية بأخميم، حيث زار "مقابر الحواويش الأثرية، ودير الملاك".

يُذكر أن نشاط المصنع هو تدوير وتحويل مُخلفات زراعة الموز إلى بدائل خشبية وأسمدة عضوية حيوية وأدوات تغليف وتعبئة الطعام وشنط وما إلى ذلك من مواد يستطع الإنسان استخدامها والاستفادة منها.

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