إبداع عبد الباسط حمودة في أغنية (أنا مش عارفني).. وعمرو أديب يعلق: الأغنية تتغنى 100 مرة وتبقى حلوة.. فيديو

قال الفنان عبد الباسط حمودة ، إن الجميع من حقة أن يغني ولكن الكلمات الجيدة فقط ، مؤكدا انه في الماضي كان يوجد غناء جيد مؤكدا أن عمر كمال ذكي ولا يقتصر علي غناء شيء معين .

واضاف عبد الباسط حمودة خلال لقائه في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " إم بي سي مصر " ، إنه في بداية غنائه كان يعمل 8 ساعات من الساعة التاسعة مساء حتي الساعة 5صباحا ، مؤكدا أن أجرة في السبعينات كان ربع جنية .

وبعدها قام الفنان عبد الباسط بغناء أغنية (أنا مش عارفني) علي مسرح الحكاية ، وأديب قائلا " الأغنية تتغنى 100 مرة وتبقى حلوة".