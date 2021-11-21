اليوم.. الخطيب يعقد ندوته الانتخابية الثالثة بمقر النادي الأهلي بالجزيرة

يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمرشح على نفس المنصب في الانتخابات المقرر لها يوم الجمعة المقبل ندوته الانتخابية الثالثة في السابعة مساء اليوم الأحد بمقر النادي بالجزيرة، لشرح البرنامج الانتخابي لقائمته



يتحدث الخطيب خلال الندوة عن المحاور الرئيسية التي يتركز عليها البرنامج الانتخابي والذي يتضمن العديد من المفاجآت و يسعي لإحداث نقلة تنموية هائلة في النادي الأهلي علي الصعيد الاقتصادي والخدمي والإداري والرياضي والاستثماري، وفقا للرؤية الاستراتيجية الشاملة التي وضعها الخطيب للنادي الأهلي خلال المرحلة المقبلة بهدف تحقيق طموحات أعضاء النادي وجماهيره.



وشهدت ندوتا الخطيب في فرع الشيخ زايد وفرع مدينة نصر نجاحا كبيرا وتفاعلا منقطع النظير من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الذين اشادوا بالإنجازات والنجاحات التي تحققت خلال السنوات الأربع الماضية، بالإضافة إلي الطفرة الإنشائية الكبيرة و وصول ميزانية النادي الى أرقام غير مسبوقة و تحقيق فرق النادي لمعظم البطولات التي شاركت بها، وحصول فريق الكرة على لقبين لدوري ابطال أفريقيا وبرونزية كأس العالم للأندية بخلاف الفوز بالدوري والكأس والسوبر المصري والسوبر الأفريقي.



ويجمع أعضاء الجمعية العمومية للأهلي علي ضرورة اختيار القائمة الكاملة التي يقودها محمود الخطيب للحفاظ علي استقرار النادي واستكمال مسيرة الإنجازات ،خاصة أنها تضم مجموعة من الخبرات والكفاءات الذين نالوا تزكية ودعم وتأييد لجنة حكماء ورموز النادي الأهلي .