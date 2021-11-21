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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال لقائه بممثلي شعبة القصابين.. محافظ الفيوم يناقش آليات تخفيض أسعار اللحوم والسلع الغذائية

محافظ الفيوم أثناء
محافظ الفيوم أثناء الاجتماع

خلال لقائه بممثلي شعبة القصابين..

محافظ الفيوم يناقش آليات تخفيض أسعار اللحوم والسلع الغذائية

وضع قوائم أسعار ثابتة بضوابط محددة لبيع اللحوم  

توفير منافذ جديدة لبيع اللحوم بجميع أنواعها

 

ناقش الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، آليات تخفيض أسعار اللحوم، والسلع الغذائية، وتوافرها بالجودة العالية، ومطابقتها للاشتراطات الصحية، وذلك فى إطار حرص الدولة على إحداث التوازن المطلوب مع الأسواق المحلية، والحد من محاولة بعض التجار الجشعين لرفع أسعار السلع المختلفة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور خالد السيد، والدكتور محمد فرجاني، المستشارين الهندسيين بالمكتب الفني لرئيس الوزراء ومسئولي متابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة الفيوم، والنائب عمرو أبوالسعود، والنائب محمد محمود عبد القوي، والنائب أيمن شكري أعضاء مجلس النواب، والمهندس سيد حرزالله وكيل وزارة التموين، والدكتور ايمن عادل مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، والمحاسب مجدي جاب الله رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، وممثلي شعبة القصابين بالغرفة التجارية.

قال الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، والمتحدث الرسمي للمحافظة، إن الاجتماع تناول آليات التنسيق بين كافة الجهات ذات الصلة، لتخفيض أسعار اللحوم، مقارنة بالمحافظات المجاورة، مع وضع تسعيرة محددة لبيع اللحوم، فضلاً عن التوسع فى فتح شوادر جديدة ومنافذ لبيع اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مخفضة  في متناول المواطن الفيومي، مؤكداً على مراعاة الصالح العام للمواطنين، وأصحاب محلات الجزارة ومنافذ بيع اللحوم على حد سواء.

كما طالب محافظ الفيوم، ممثلي الجزارين، بوضع قوائم أسعار ثابتة للحوم، بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، موجهاً وكيل وزارة التموين، بالتنسيق مع مسئولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والطب البيطرى، ومفتشى الأغذية بمديرية الصحة، للمرور الميدانى على محال الجزارة، ومنافذ بيع اللحوم، ومتابعة أعمال الذبيح بالمجازر، واتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، للسيطرة على الأسعار وضبط الأسواق.

وخلال اللقاء، استمع المحافظ، لمتطلبات أصحاب محال الجزارة، المتعلقة بأعمال الذبح داخل المجازر، والأختام، موجهاً مدير مديرية الطب البيطري، بفحص تلك المتطلبات والعمل على حلها.

محافظ الفيوم يتابع مع الأجهزة التنفيذية تداعيات الطقس غير المستقر واستمرار رفع درجة الاستعدادات إلى الدرجة القصوى

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شعبة القصابين محافظ الفيوم اسعار اللحوم السلع الغذائية الفيوم

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