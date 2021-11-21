أحدها تدخل عبد الناصر لحلها.. تفاصيل 3 خناقات ساخنة لـ نجوم الزمن الجميل

دخل كثير من نجوم الزمن الجميل في خلافات ومشكلات و"خناقات" لأسباب مختلفة وفى فترات زمنية مختلفة، بعضها انتهى مع الوقت وتم الصلح، وبعضها الآخر تطور وتصاعد.

ونرصد فى السطور التالية أبرز خناقات نجوم الزمن الجميل ..

عبد الحليم وفريد الأطرش

بعد الخلاف المعلن بينهما والذي كان بسبب حفلة شم النسيم، حيث تعود حليم أن يحييها مساء ليلة شم النسيم وكان جمهوره ينتظرها بشغف وترقب لما كانت تحتويه من أشهر وأعذب الألحان والكلمات، فجأة ظهر غريمه الفنان فريد الأطرش على الساحة بعد غياب في بيروت لمدة 4سنوات.



نشبت الخلافات بين قطبي الغناء فريد وحليم حول أحقية المطرب الذي سوف يعتلي المسرح ويطرب جمهوره، فكل قطب يجد أنه الأحق حتي وضع الرئيس جمال عبد الناصر حدا لهذا الخلاف، حيث أمر أن يغني الأطرش على الهواء مباشرة، وأن يغني حليم أيضا ويتم تسجيل حفلته لتذاع في اليوم الثاني.

عبد الحليم حافظ

تركت هذه الواقعة أثرا كبيرا في نفسية العندليب ولم تتركهما الصحافة يلتقطان انفاسهما بل لعبت دورا كبيرا في تأجج واشتعال الأزمة، ولم يحسم الأمر ويتم التصالح بينهما سوى هذا اللقاء الذي جمع بين فريد والعندليب عام 1970 في التليفزيون اللبناني، ويومها عاتبه فريد قائلا ( انت قلت اني قد والدك ورد عليه حليم مازحا قائلا بلاش يا سيدي ما تزعلش انت قد جدي)، وقررا تكليل هذا الصلح بأغنية مشتركة وتم تكليف محمد حمزة بكتابة الأغنية، وكالعادة تهرب حليم ولم يكتمل حلم ظل يراود الأطرش في أن يغني حليم أغنية من تلحينه.



فريد الاطرش

عبد المطلب ومحمد عبد الوهاب



بعد حضوره الي القاهرة توجه عبد المطلب إلى معهد الموسيقى العربية حيث لمح هناك موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب يجري بروفات لاغانيه فتعرف عليه وعلي غيره من كبار الموسيقيين وبالتوازي مع هذا بدا يتردد علي المقاهي للاستماع الي الاسطونات والروايات الشعبية بالربابة ما ساهم بشكل كبير في تنمية ميوله كمطرب شعبي بالاساس.

محمد عبد المطلب

وعندما اشتدت عليه الفقر والحاجة توجه إلى مكتب عبد الوهاب بالمعهد شاكيا له سوء الحال وضيق ذات اليد فأقرضه يومها 10 جنيهات كما أوجد له عملا في فرقته الموسيقية ليصبح سنيد ضمن (الكورس ) الخاص به حتي نشب خلاف بينهما اثر رجوع عبد الوهاب عن وعده ل(طلب ) بان يصطحبه معه إلى باريس أثناء تحميض فيلم (الوردة البيضاء ) وبعد هذا الموقف من عبد الوهاب قرر عبد المطلب أن يغير نشاطه وان تكون وجهته التالية هي كازينو بديعة مصابني.

محمد عبد الوهاب

منيرة المهدية وأم كلثوم



كانت أم كلثوم في بدايات ظهورها علي الساحة الغنائية حينما كانت منيرة المهدية في أوج شهرتها، ولكن بعدما علمت منيرة بظهور فتاة صغيرة في السن تمتلك صوتا مميزا يعجب بها الجمهور ويلتف حولها.



بدأت تكيد لها وتحبك الخطط لإفساد مشروعها الغنائي حيث تقربت منيرة من الصحفي محمد عبد المجيد وطلبت منه حملة صحفية لإجهاض مشوار ام كلثوم وبالفعل تطرق في الحملة لكتابة عدة مقالات، وكانت أحد هذه المقالات المفبركة الخوض في شرف أم كلثوم والتي اتهم أم كلثوم بأنها تقدمت بشكوي لمحكمة السنبلاوين ضد أحد شباب القرية بتهمة اغتصابها.

منية المهدية

وكادت منيرة تبلغ هدفها لولا تدخل الشيخ أمين المهدي الذي اقنع والد ام كلثوم بأن الهروب والعودة الي قريتها من حيث جاءت سوف يؤكد الشائعات ولا ينفيها وبالفعل فشلت خطة منيرة المهدية في التخلص من ام كلثوم حيث زادت الشائعات من اعجاب الجماهير بالموهبة الشابة بل وتعاطفوا معها لينقلب السحر علي الساحر

