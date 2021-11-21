خطورة إعادة عمليات تكميم المعدة وحزام المعدة.. أحمد السبكي يوضح

قال الدكتور أحمد السبكي، استشاري جراحة السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن عمليات التخلص من السمنة غير مسئولة عن التحكم في شهية الفرد، مضيفا أن الطبيب المعالج قادر على تحديد العملية المناسبة لكل فرد، وفقا لطبيعته وشهيته.

وأدرف أحمد السبكي، خلال حواره ببرنامج “ست الستات” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية دينا رامز، أن إعادة إجراء عمليات السمنة والتكميم تتطلب العديد من المتطلبات، متابعا: "قبل ما نعيد العملية لازم نحدد سبب زيادة الوزن مرة أخرى ونعمل على تغييرها".

ولفت إلى أن استخدام "حزام المعدة" لسد الشهية غير مناسب، ويجب تحويله إلى تكميم، لأنه لا يفيد المريض وبعمل على تحويل المريض إلى محب للسكريات مما يؤدي إلى زيادة الوزن.



وفي سياق آخر، قال الدكتور أحمد السبكي، استشاري جراحة السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن عملية التكميم تعتمد على إزالة جزء من المعدة الذي يحتوي على هرمون الجوع ، والهرمون المسئول عن تقليل معدل الحرق، وبالتالي يزيد حرق الدهون، ويشبع مريض السمنة مع تناول وجبة صغيرة، مما يؤدي إلى خفض الوزن بالتدريج.