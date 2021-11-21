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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

برئاسة سامورا وأومبا.. صبحي يستقبل وفد من الفيفا والكاف لبحث التعاون المشترك

صدى البلد

استقبل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ،اليوم الأحد الموافق 21 نوفمبر 2021م ، فاطمة سامورا أمين الاتحاد الدولى لكرة القدم (الفيفا) ،وفيرون أومبا الأمين العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) والوفد المرافق لهم ،بمقر الوزارة، للتباحث حول تكثيف أوجه التعاون المشترك.

 

وتضمن اللقاء ،بحث العديد من أوجه التعاون مع الاتحاد الدولي والإفريقي لكرة القدم، ومناقشة بعض الضوابط والبنود المتضمنة باتفاقية المقر الخاصة بالكاف، بالإضافة إلي مناقشة بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك.

 

حضر اللقاء، المهندس أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، والنائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، ومحمد سعيد مازن رئيس الإدارة المركزية لشئون الوزير، والمستشار محمد دياب المستشار القانوني للوزارة.


وأكد وزير الرياضة أن مصر حريصة على توفير جميع أشكال الدعم والرعاية الخاصة بتطوير منظومة كرة القدم الإفريقية لوضعها في مكانتها العالمية في ظل التطور الكبير الذى شهدته البنية الرياضية المصرية والإمكانات الإدارية والفنية واللوجستية والبشرية التي تمتلكها مصر.

 

من جانبهما، وجه الأمين العام للفيفا وسكرتير الكاف الشكروالتقدير لجهود الدولة ودعمها المستمر لمنظومة كرة القدم الإفريقية، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد العديد من أوجه التعاون في مجالات أكاديميات ومدارس كرة القدم في ضوء حرص وزير الشباب والرياضة على تذليل العقبات وتوفير الإمكانات من خلال حرصه على التواصل والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية في مصر لتكثيف أوجه التعاون المشترك.

 

في نهاية اللقاء ، تم تبادل الدروع والهدايا التذكارية ، تقديراً للجهود المبذولة في خدمة كرة القدم الأفريقية من كلا الأطراف.

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