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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

30 نوفمبر.. موعد اختبار مقرر الميكروبيولوجي بـ كلية التمريض جامعة القاهرة

كلية التمريض جامعة
كلية التمريض جامعة القاهرة

أعلنت كلية التمريض جامعة القاهرة، عقد اختبار النصف فصلي، الخاص بمقرر الميكروبيولوجي، يوم الثلاثاء الموافق 30 من نوفمبر الجاري، بدلا من يوم أمس السبت، وذلك فى تمام الساعة 11 صباحا.

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على الجانب الأخر ، بدأت  الجامعات المصرية المختلفة سحب استمارات انتخابات اتحاد الطلاب الخاصة بالعام الدراسى 2021-2022 ، من يوم 18 نوفمبر. 

وفى هذا التقرير ننشر لكم كل ما يتعلق بالانتخابات الطلابية بجامعة القاهرة . 

تم فتح باب الترشح يوم 18 نوفمبر، وأعلنت الكشوف المبدئية أمس 21 نوفمبر، وسيتم تلقي طلبات الطعون اليوم الإثنين 22 نوفمبر. 

يتم فحص الطعون غدا 23 نوفمبر، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية بعد غد 24 نوفمبر، وتبدأ الدعاية الانتخابية يوم 25 نوفمبر.

تقام انتخابات الجولة الأولى بالكليات، والفرز وإعلان النتائج يوم 28 نوفمبر، وتقام جولة الإعادة يوم 29 نوفمبر.

كما تقام انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم 1 ديسمبر، على أن تنتهي الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم 2 ديسمبر 2021 .

كلية التمريض جامعة القاهرة الميكروبيولوجى اختبار الجامعات المصرية انتخابات اتحاد الطلاب

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