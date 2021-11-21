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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شهادات جامعية مزورة على فيس بوك .. سقوط أخطر عصابات التزوير بكفر الشيخ

عصابة الفيس بوك
عصابة الفيس بوك

واصلت أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الرسمية.

رصدت الإدارة العامة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام المسئول عن إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بالترويج لشهادات خبرة وشهادات جامعية معتمدة وموثقة من الجهات المختصة ، والتواصل مع العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك المستندات المزورة.

بإجراء التحريات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة تبين صحة الواقعة وتم تحديد القائم على إنشاء الصفحة المشار إليها (مدرس بإحدى الإدارت التعليمية بكفر الشيخ) ، وتبين قيامه بإستخدام تلك الصفحة فى الترويج للمحررات الرسمية والعرفية على عملائه راغبى الحصول عليها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ، ومديرية أمن كفر الشيخ تم إستهداف المتهم  ..حيث أمكن ضبطه ، وبحوزته (عدد من شهادات الخبرة "مزورة" منسوب صدورها لبعض الجهات الرسمية وممهورة بخاتمى شعار الجمهورية وأكلاشيه لذات الجهات) ، وكذا هاتف محمول بفحصه فنياً تبين إحتوائه على (بصمات أختام شعار الجمهورية المعدة للإستخدام فى التزوير - شهادات ماجستير مزورة منسوب صدورها لعدد من الجامعات بأسماء أشخاص مختلفة وجميعها ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المزور - بيان حالة وظيفية معد للتزوير - شهادة خبرة مزورة - صور بطاقات رقم قومى وشهادات ميلاد وصور شخصية وجوازات سفر للعديد من الأشخاص) ، وكذا (محادثات على تطبيق الواتس آب بينه وبين راغبى الحصول على شهادات ممن تحول الموانع حصولهم عليها بالطرق القانونية).

بتطوير مناقشة المتهم المذكور أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى بالإشتراك مع آخرين وأنه تحصل على تلك المستندات من (أحد الأشخاص - مقيم كفر الشيخ).

بتكثيف التحريات تبين أنه (مدرس بإحدى المدراس بكفر الشيخ - له معلومات جنائية) .. وأنه يمارس نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال تزوير المحررات الرسمية وترويجها نظير ذلك .

تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبتفتيش مسكنه تم ضبط (عدد من المستندات والشهادات – عدد من أختام شعار الجمهورية على ورق "كلك"معدين لإستخدامهم فى التزوير منسوب صدورهم لعدد من الجهات والهبيئات الحكويمة المختلفة - جهاز كمبيوتر بمشتملاته -هاتف محمول - مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى) ، وبفحص جهاز الكمبيوتر والهاتف المحمول المضبوطين تبين أنهما محملان بالعديد من الملفات والتطبيقات ومحادثات ورسائل متبادلة تؤكد نشاطه الإجرامى).. بمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه ، ويشاركه فى ترويج تلك المحررات المزورة (شخصين - مقيمان بدائرة مركز شرطة قلين بكفر الشيخ).

 

بتكثيف التحريات حول الأخيرين أمكن تحديدهما وضبطهما بحوزتهما (2 هاتف محمول) بفحصهما  فنياً تبين أنهما محملين بمحادثات تؤكد نشاطهما الإجرامى ، وبمواجهتهما أقرا بممارستهما النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع باقى المتهمين.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية التواصل الاجتماعي جرائم الأموال العامة الأموال العامة التقنيات الحديثة

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شهادات جامعية مزورة على فيس بوك .. سقوط أخطر عصابات التزوير بكفر الشيخ

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