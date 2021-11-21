لأول مرة منذ سنوات.. مياه الصرف الزراعي كنز لتوفير 2 مليار متر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا مع الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل أول الوزارة؛ لاستعراض خطط إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي.

وأكد رئيس الوزراء أن استغلال مياه الصرف الزراعي بشكل جيد يأتي في إطار خطة الدولة للحفاظ على الموارد المائية، حيث بدأت الحكومة في تنفيذ عدد من المشروعات في هذا السياق.

مياه الصرف الزراعي

واستعرض وزير الموارد المائية والري مقترحا لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي؛ لتحقيق الاستغلال الأمثل لحوالي 3 مليارات مكعب من مياه المصارف المتدفقة للبحر والبحيرات، بعد دراسة الأثر البيئي، ما يساهم في توفير حوالى 2 مليار م3/سنة.

واستعرض الوزير مصادر وكميات مياه الصرف المتاحة والمتبقية بعد تنفيذ المشروعات القائمة حاليا في شرق الدلتا، ووسط الدلتا وغرب الدلتا، مشيرا إلى أن استغلال مياه الصرف المتبقية تتطلب محطات تحلية للتخلص من الأملاح وقيام وزارتي البيئة والزراعة بدراسة الأثر البيئي والأسلوب الأمثل للاستخدام بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري.

مسؤولية كل فرد

وقال الدكتور خالد أبو زيد، الخبير المائي، إن الحفاظ على المياه هي مسؤولية كل فرد ومؤسسة من المنزل إلى المصنع والمزرعة.

وتابع أبو زيد في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن استخدام الوسائل المرشدة للاستهلاك في الري، مثل التركيبات الموفرة المياه في المنازل، ومعالجة مياه الصرف من المنازل والمصانع والمزارع، وإعادة استخدامها هي بعض الإجراءات التي يجب اتباعها لتوفير استهلاك المياه والاستخدام الأفضل للمياه المهدرة.

ترشيد المياه

ولفت أبو زيد إلي أن مصر قدمت نموذجا رائعا للاستخدام الأمثل للمياه عن طريق برامج ترشيد وإعادة استخدام المياه التي تصلها من مياه النيل، بالرغم من قلة نصيب مصر الذي يصلها من مياه النيل.

سد النهضة

وأضاف أن مصر تتطلع إلى التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة بما لا يؤثر على حقوق مصر المائية وما يحقق لأثيوبيا أهدافها التنموية المتعلقة بتوليد الطاقة الكهرومائية.

واختتم: "المنشآت المائية على الأنهار المشتركة العابرة للحدود يجب أن تتم بالتعاون والتشاور مع الدول المتشاطئة، لضمان عدم التأثير عليها ولتحقيق المصالح المشتركة وتفادي النزاعات التي قد تؤثر على الأمن والسلم الدوليين".