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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فضيحة إبستين.. محاكمة القوادة جيسللين ماكسويل دون شركائها يثير غضب الضحايا

جيسللين ماكسويل وجيفري
جيسللين ماكسويل وجيفري ابستاين

تواجه شريكة الممول الأمريكي والمعتدي الجنسي جيفري إبستين، 8 تهم، بما في ذلك الاتجار بالجنس للقصر وإغراء قاصرين لا تتجاوز أعمارهم 14 عامًا للانخراط في أعمال جنسية غير قانونية، وتدعي أنها بريئة وقد تم تحويلها إلى كبش فداء عن جرائم إبستين- الذي انتحر داخل السجن-.

وفي وقت سابق، قال المدعون، إن جيسللين ماكسويل لديها 3 شركاء - الراحل جيفري إبستين وشخصين آخرين، هويتهما محمية، ووفقًا لصحيفة التليجراف، فإن هؤلاء الأفراد يتعاونون مع النيابة.

وأثار هذا الخبر سخطًا بين الضحايا المزعومين لإبستين وماكسويل.

وقالت امرأة، طلبت عدم الكشف عن هويتها، لصحيفة التليجراف: “لا يبدو من الصواب أن ماكسويل فقط موجودة في قفص الاتهام، كان هناك آخرون سهّلوا الإساءة وهذا يجعل الأمر يبدو كما لو كانت هي فقط”.

وقال سبنسر كوفين، المحامي المقيم في فلوريدا ويمثل إحدى الضحايا، إن المتآمرين “شاركوا بشكل وثيق في مخطط لجذب الفتيات الصغيرات إلى قصر إبستين”. 

وتحدث المحامي الآخر ديفيد بويز، الذي يمثل العديد من النساء اللواتي ورد أنهن تعرضن للإيذاء من قبل إبستين، إنه سيكون “إجهاض للعدالة” إذا لم يتم تحميل المتآمرين الآخرين المسؤولية.

وسيشهد أحد المتآمرين ضد ماكسويل في أثناء المحاكمة، ويشاع أن المرأة هي عارضة الأزياء السابقة أدريانا روس، وهي واحدة من الأفراد الذين مُنحوا الحصانة كجزء من صفقة الإقرار بالذنب التي أبرمها إبستين مع المدعين العامين في عام 2008، عندما أُدين باستدراج قاصر لممارسة الدعارة وقضى 18 شهرًا في السجن.

وطلب محامو ماكسويل من المدعين الكشف عن اسمي المتآمرين لتفادي التعرض لكمين في محاكمتها، ويزعمون أنه تم إبلاغهم عنهم في أواخر الشهر الماضي فقط.

العلاقة مع جيفري إبستين

جيسلين ماكسويل هي الطفلة التاسعة والصغرى لرجل النشر روبرت ماكسويل، وكانت جزءًا من أعلى الدوائر الاجتماعية في بريطانيا والولايات المتحدة. 

وفي عام 2019، تم تسليط الضوء عليها في وسائل الإعلام بعد أن اتهمت العشرات من النساء صديقهن السابق ورفيق الحياة جيفري إبستين بالاغتصاب والاعتداء الجنسي.

وادعى الأفراد أن ماكسويل قد استدرجهن إلى يدي إبستاين من خلال وعدهن بوظائف جيدة الأجر في منزل المليونير. 

وزعمت بعض النساء أنها لم تعتنِ بهن؛ بل شاركت أيضًا في الإساءة والاعتداء عليهن.

و تم اتهام إبستين بإدارة شبكة للإتجار بالجنس للقصر ، لكنه لم يعش ليرى محاكمته، وشنق نفسه في السجن بعد شهر من اعتقاله.

وبالتالي، ماكسويل هي الشخص الوحيد الذي يمكنه تسليط الضوء على جرائمه، ومن المقرر أن تجري محاكمتها في 29 نوفمبر، وهي تدعي أنها بريئة.

وجادل فريقها القانوني وعائلتها بأن المدعين جعلوا ماكسويل كبش فداء لجرائم إبستين بعد أن فشلوا في تقديم الممول إلى المحكمة. 

وأشار محاموها إلى أن الحكومة رفعت دعوى ضدها فقط بعد وفاة إبستين.

قدم الفريق القانوني لماكسويل مذكرة استدعاء بخصوص المستندات المتعلقة بصندوق التسوية لضحايا إبستين المزعومين. أفيد أن ملكية إبشتاين دفعت أكثر من 120 مليون دولار لأكثر من 135 شخصًا. 

ويصر محامو ماكسويل على أن أولئك الذين حصلوا على تسويات كانوا مطالبين بالتنازل عن الحق في مقاضاة ملكية إبستين و 'الكيانات و / أو الأفراد ذات الصلة' ، بما في ذلك غيسلين ماكسويل.

وتقوم المحكمة الآن باختيار هيئة المحلفين للمحاكمة ، مع إجراء مقابلات مع مئات الأشخاص للوظيفة. سُئل المرشحون عما إذا كانوا قد سمعوا شيئًا عن جيفري إبستين وجيسلين ماكسويل وما إذا كان بإمكانهم وضع المعلومات جانبًا للحكم بنزاهة.

وكان لابد من إعفاء إحدى النساء بعد الاعتراف بأنها تفترض بالفعل ذنب ماكسويل بعد مشاهدة العديد من المقابلات والأفلام الوثائقية حول ضحايا إبستين المزعومين.

فلوريدا جيفري إبستين جيسللين ماكسويل جرائم إبستين

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