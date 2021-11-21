زوج إبنة سهير البابلي: أعمال الفنانة الراحلة ترجمت إلي 18 لغة

قال الدكتور رضا طعيمة زوج ابنة الفنانة الراحلة سهير البابلي، إن الفنانة الراحلة كانت دائما تدعو لمصر وجيشها وللرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف “طعيمة” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": “أعمال الفنانة الراحلة ترجمت إلي 18 لغة علي مستوي العالم وهي سابقة لم تحدث مع أي فنان عالمي”.

ولفت إلي أن أقرب شخصية للفنانة سهير البابلي كانت ابنتها نيفين، موضحا أنها كانت تحفظ القرآن الكريم كاملا.

وأردف رضا طعيمة: أتمنى أن تكون لها جنازة تليق بزعيمة أمة، أحبت وانتمت لهذا الوطن، بقلبها ومشاعرها الصادقة، مشيرا إلى أنه سيتم تشييع جثمان الفنانة الكبيرة الراحلة سهير البابلي غدا "الاثنين".